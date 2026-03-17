국힘, 울산 김두겸·강원 김진태·경남 박완수 단수공천 확정

현역광역단체장 3명 단수공천 확정

김두겸·김진태·박완수 재선 도전

이미지 확대 국민의힘 이정현 공천관리위원장이 16일 서울 영등포구 여의도 중앙당사에서 충북도지사 후보 공천 심사 결과를 발표하고 있다. 이 위원장은 이날 김영환 충북도지사를 컷오프(공천배제)하는 동시에 추가 공천 접수를 진행한다고 밝혔다. 연합뉴스

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국민의힘은 17일 김두겸 울산시장과 김진태 강원지사, 박완수 경남지사를 6·3 지방선거 울산시장, 강원지사, 경남지사 후보로 각각 공천했다.국민의힘 공천관리위원회는 이날 7차 발표 보도자료에서 “울산시장, 강원지사, 경남지사 후보에 대한 공천을 확정 지었다”며 “검증된 리더십을 갖춘 세 후보와 함께 울산·강원·경남 시·도민의 기대에 부응하는 지역 발전을 완수하겠다”고 밝혔다.그러면서 “각 후보의 실천력을 동력 삼아 국민이 체감할 수 있는 획기적인 변화를 이끌어내고, 늘 지역 현장에서 함께 호흡하는 국민의힘이 되겠다”고 덧붙였다.공관위는 김 시장에 대해 “주력 산업의 기반 강화와 함께 수소 및 미래 모빌리티 등 신산업 육성에 앞장서 왔으며, 울산의 새로운 성장 전략을 마련한 공로를 높이 평가받아 울산시장 후보로 최종 확정된 것”이라고 설명했다. 김 시장은 울산시장 재선에 도전하게 됐다.강원지사 재선에 도전하는 김 지사에 대해서는 “특별자치도의 안정적 안착과 과감한 규제 개혁, 투자 유치로 새로운 도약의 토대를 탄탄하게 다져왔으며, 그 탁월한 추진력을 인정받아 강원도지사 후보로 다시 한번 낙점됐다”고 했다.박 지사에 대해서는 “풍부한 행정·국정 경험을 바탕으로 우주항공청 설립과 주력 산업 육성을 이끌어 왔으며, 안정적인 도정 운영 능력을 높이 평가받아 경상남도지사 후보로 단수 공천됐다”고 강조했다. 박 지사 역시 공천이 확정되며 재선에 도전한다.공관위는 출범 후 최민호 세종시장, 유정복 인천시장, 김태흠 충남지사, 이장우 대전시장 등 현역 광역단체장들에 대한 단수 공천을 확정했다. 제주지사는 문성유 전 한국자산관리공사 사장을 공천했다.곽진웅 기자