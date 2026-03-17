李대통령 “검찰개혁 확고히 추진… 불필요한 과잉은 안돼”

李 “필요한 범위 내에선 수정 가능”
당정협의안 재수정 요구하는 강경파에
“개혁 장애 가져와선 안돼” 연일 자제 촉구
이재명 대통령이 17일 검찰개혁과 관련 “어떤 이유든 개혁에 장애를 가져오는 불필요한 과잉은 안 된다”고 강조했다. 전날 정부의 검찰개혁안을 두고 더불어민주당 강경파가 반발하는 데 대해 ‘과도한 선명성 경쟁’은 안 된다고 비판한 이 대통령이 이날도 직접 검찰개혁 관련 당내 교통정리에 나선 것이다.
이 대통령은 이날 엑스(X)를 통해 “수사기소 분리와 검찰수사 배제는 분명한 국정과제로 확고히 추진한다”며 이같이 밝혔다.
이 대통령은 전날 자신의 검찰개혁 관련 엑스 글을 보도한 기사를 인용하며 “당정 협의로 만든 당정협의안은 검찰수사 배제에 필요한 범위 내라면 당정 협의를 통해 10번이라도 수정 가능하다”고 밝혔다.
이어 “당정 협의안 중 특사경에 대한 지휘 조항이나 수사 진행 중 검사의 관여 여지가 있는 조항도 삭제하도록 정부에 지시했다”고 설명했다. 다만 ‘불필요한 과잉’은 안 된다며 검찰총장 명칭 변경, 검사 전원 해임 후 재임용 등을 주장하는 여당 강경파를 향해 재차 자제를 주문했다.
앞서 이 대통령은 전날 엑스에 “본질과 괴리된 과도한 선명성 경쟁과 긴요하지 않은 조치 때문에 해체되어야 할 기득 세력이 반격의 명분과 재결집 기회를 가지게 할 필요가 없다”며 검찰총장 명칭 변경은 ‘과유불급’이라고 지적한 바 있다.
박기석 기자
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