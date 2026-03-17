김종인 “오세훈, 서울시장 출마 대신 당권 도전 가능성”

이미지 확대 김종인 전 국민의힘 비상대책위원장이 28일 서울 종로구 서울대학교병원 장례식장에 마련된 고 이해찬 전 국무총리의 빈소에서 조문을 하고 있다. 2026.1.28 사진공동취재단

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김종인 전 국민의힘 비상대책위원장이 오세훈 서울시장이 지방선거에 출마하지 않고 차기 당권에 도전할 가능성이 있다고 전망했다.김종인 전 위원장은 16일 MBC 라디오 ‘권순표의 뉴스하이킥’에 출연해 “오세훈 시장 성향으로 봐서 (서울시장 경선에) 안 들어갈 것”이라며 “서울시장에 출마하지 않고 당권에 도전하겠다는 생각을 할 수 있다”고 밝혔다.그는 2011년 무상급식 주민투표 당시 오 시장이 중도 사퇴했던 사례를 언급하며 “이번에도 그와 같은 결과가 나올 수 있다”고 내다봤다.김 전 위원장은 공천 신청 마감일이었던 지난 8일 오 시장과 만난 사실도 전했다. 당시 오 시장은 “지금 상태에서 시장 후보가 돼봐야 별 의미가 없다”며 당 지도부에 ‘혁신 선거대책위원회’ 구성을 요구했지만 받아들여지지 않아 후보 등록을 포기했다고 설명한 것으로 전해졌다.그는 오 시장이 서울시장 선거에 불출마할 경우 국민의힘에 부담이 될 수 있다고도 지적했다. 이어 “오세훈 없이 서울시장 선거를 치르는 것은 안타까운 현상”이라며 “서울뿐 아니라 경기도지사도 마땅한 후보가 없는데 국민 52% 이상이 사는 지역을 포기하면 정당으로서 존립이 가능하겠느냐”고 강조했다.오 시장의 불출마 배경에 대해서는 “본선이 쉽지 않다고 판단하는 데다 당 상황도 어려워 참여하고 싶은 생각이 없는 것”이라고 분석했다.한편 김 전 위원장은 지방선거 이후 당권 경쟁 구도와 관련해 오 시장이 안철수·나경원 의원 등과 경쟁할 수 있을 것으로 내다봤다. 반면 장동혁 대표에 대해서는 “패배한 사람을 다시 뽑겠느냐”며 재신임 가능성을 낮게 평가했다.또 자신을 향한 혁신 선대위원장 영입설에는 “전혀 그런 요청에 흥미가 없다”며 선을 그었다. 이어 “선거 이후 전면적인 쇄신이 없다면 2028년 총선도 암담할 것”이라고 경고했다.김유민 기자