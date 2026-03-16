[포토] ‘고3 유권자’ 대상 연수

1 / 7 이미지 확대 ‘지방 선거 투표용지가 궁금해’ 6·3 지방 선거가 79일 앞으로 다가온 16일 오후 경남 창원시 의창구 창원명지여자고등학교에서 경남도선거관리위원회 관계자가 고3 학생을 대상으로 ‘새내기 유권자 연수’를 하고 있다. 2026.3.16 연합뉴스

이미지 확대 ‘지방 선거 투표용지가 궁금해’ 6·3 지방 선거가 79일 앞으로 다가온 16일 오후 경남 창원시 의창구 창원명지여자고등학교에서 경남도선거관리위원회 관계자가 고3 학생을 대상으로 ‘새내기 유권자 연수’를 하고 있다. 2026.3.16 연합뉴스

이미지 확대 경남선관위, 고3 유권자 대상 연수 6·3 지방 선거가 79일 앞으로 다가온 16일 오후 경남 창원시 의창구 창원명지여자고등학교에서 경남도선거관리위원회 관계자가 고3 학생을 대상으로 ‘새내기 유권자 연수’를 하고 있다. 2026.3.16 연합뉴스

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6·3 지방 선거가 79일 앞으로 다가온 16일 오후 경남 창원시 의창구 창원명지여자고등학교에서 경남도선거관리위원회 관계자가 고3 학생을 대상으로 ‘새내기 유권자 연수’를 하고 있다.온라인뉴스부