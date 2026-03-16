주철현 의원, ‘내·외국인 겸용 카지노 도입’ 공약 제시

건전 규제 기반으로 해외 유출 카지노 관광 수요 국내로 전환

이미지 확대 더불어민주당 주철현 국회의원.

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더불어민주당 전남·광주 통합특별시장 경선에 나선 주철현 국회의원이 관광레저 산업 구조 혁신을 위한 ‘내·외국인 겸용 카지노와 경정장 도입’ 공약을 제시했다.이는 해외로 유출되는 카지노 관광 수요를 국내로 흡수하고, 전남광주통합특별시를 동북아 관광레저 산업의 거점으로 육성하겠다는 구상이다.주 의원은 “현재 우리나라 카지노 제도는 외국인 전용 중심으로 제한적으로 운영되고 있어 내국인 상당수가 해외 카지노 관광으로 이동하고 있는 상황”이라며 “관광 소비와 세수가 해외로 빠져나가는 구조를 개선하기 위한 새로운 관광산업 전략이 필요하다”고 밝혔다.그는 특히 “최근 일본 서부에 대규모 카지노 복합리조트 사업이 추진되면서 동북아 관광시장 경쟁이 본격화되고 있다”며 “이에 대응해 관광·문화·해양 레저가 결합된 복합리조트형 관광단지를 조성하고 호텔·국제회의장·공연장·쇼핑시설 등을 갖춘 체류형 국제 관광 인프라를 구축해야 한다”고 강조했다.이어 “다도해로 둘러싸인 남해안의 잔잔한 바다를 활용해 ‘모터보트 경정장’ 도입도 추진하겠다”며 “경정장을 해양 레저 스포츠 산업과 국제 관광 이벤트가 결합된 관광 콘텐츠로 발전시켜 크루즈·마리나·해양레저 산업과 연계한 새로운 관광 수요를 창출, 전남의 해양관광 경쟁력을 한층 강화하겠다”는 구상도 제시했다.주 의원은 “카지노 도입 등에 따른 사행성 우려를 차단하기 위해 강력한 규제와 공공 관리 체계도 함께 마련하겠다”며 “개인별 베팅 한도 및 손실 한도 설정과 입장 횟수, 이용 시간 제한, 실명 기반 출입관리 시스템, 카지노 수익의 지역사회 환원 등 엄격한 관리 시스템을 도입하겠다”고 밝혔다.여수 류지홍 기자