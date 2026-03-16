김민석, 김어준 ‘차기주자 육성’ 해석 반박… “사실왜곡·정치과잉”

김 총리 “어처구니 없는 공상”

이미지 확대 발언하는 김민석 총리 김민석 국무총리

연합뉴스

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김민석 국무총리가 16일 자신의 미국 출장을 이재명 대통령의 ‘차기 대권 주자 육성 프로그램’이라고 한 유튜버 김어준씨 발언에 대해 “사실왜곡과 정치과잉의 비논리”라고 비판했다.김 총리는 이날 페이스북에서 “(현지 특파원) 간담회 제 발언 어디에도 ‘외교 경험을 쌓아 국정에 활용하라는 대통령의 주문이 있었다’는 문구는 없다”며 이렇게 말했다.앞서 김씨는 이날 유튜브 방송에서 김 총리가 미국을 방문해 도널드 트럼프 미국 대통령과 JD 밴스 부통령 등을 만난 것을 두고 “대통령이 김 총리에게 외교 경험을 쌓아 국정에 활용하라고 주문한 것은 대통령 방식의 차기 주자 육성 프로그램의 일환이라고 해석했다”며 “잠재적 주자들에게도 각자의 영역에서 저런 식으로 성장하라는 메시지를 준 것으로 느꼈다”고 해석했다.김 총리는 “(이 대통령이) 총리직 수행에 있어 헌법과 법률상 권한과 역할을 다하라는 말씀을 늘 주시는 것도 맞고, 대미 현안에도 적극 임하라고 하신 것도 맞다”며 “‘외교경험을 쌓으라’는 말씀을 하신 적도 없고 더구나 이 모든 것을 차기주자 육성 일환 운운하는 것은 어처구니없는 공상”이라고 반박했다.이어 “막중한 책임감으로 점철되는 공직수행은 이런 무협소설의 대상이 아니다”며 “언론은 무협지공장이 아니다”라고 꼬집었다.김 총리는 또 트럼프 대통령의 ‘러브콜’에도 북한이 미사일 발사로 화답했다는 일각의 보도에 대해서도 문제를 제기했다.김 총리는 “기자간담회에서 제가 밝힌 내용은 ‘북한이 북미대화에 관심 있다고 보느냐는 트럼프 대통령의 질문에 대해 제가 의견을 밝히고 어떤 제안을 했고, 트럼프 대통령이 즉각 스탭들에게 제 제안과 관련해 심층 조사와 모종의 조치를 지시했다. 자세한 내용은 나중에 밝히겠다’라는 것”이라며 “간담회 발언록과 보도 기사 어디에도 트럼프 대통령이 러브콜을 했다는 내용은 없다”고 강조했다.이주원 기자