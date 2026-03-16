정치 [속보] 李대통령 “과도한 선명성 경쟁에 檢개혁 반격명분 줘선 안돼” 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/03/16/20260316500244 URL 복사 댓글 0 권윤희 기자 수정 2026-03-16 16:17 입력 2026-03-16 16:07 이미지 확대 발언하는 이 대통령 이재명 대통령이 13일 충북 청주오스코에서 열린 ‘충북의 마음을 듣다’ 타운홀미팅에서 발언하고 있다. 2026.3.13 청와대통신사진기자단 李대통령 “과도한 선명성 경쟁에 검찰개혁 반격 명분·재결집 기회 줘선 안 돼” “검사 전원 해임·선별 재임용 부담 떠안을 이유 분명치 않아”“검찰총장·검사 명칭 공소청장·공소관으로 바꿔야 한다는 건 과유불급”권윤희 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지