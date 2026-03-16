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[속보] 李대통령 “과도한 선명성 경쟁에 檢개혁 반격명분 줘선 안돼”

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권윤희 기자
권윤희 기자
수정 2026-03-16 16:17
입력 2026-03-16 16:07
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발언하는 이 대통령
발언하는 이 대통령 이재명 대통령이 13일 충북 청주오스코에서 열린 ‘충북의 마음을 듣다’ 타운홀미팅에서 발언하고 있다. 2026.3.13 청와대통신사진기자단


李대통령 “과도한 선명성 경쟁에 검찰개혁 반격 명분·재결집 기회 줘선 안 돼”

“검사 전원 해임·선별 재임용 부담 떠안을 이유 분명치 않아”

“검찰총장·검사 명칭 공소청장·공소관으로 바꿔야 한다는 건 과유불급”

권윤희 기자
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