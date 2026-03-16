강성휘 민주당 목포시장 예비후보, “전남 국립의대 목포대로 조속히 결정하라”

강성휘, “전남 국립의대 목포대로 조속히 결정해야”

“의대·대학병원 부지 확보된 목포 송림·옥암 최적지”

이미지 확대 강성휘 민주당 목포시장 예비후보가 전남권 국립의대 설립을 촉구하고 있다. (강성휘 예비후보 캠프 제공)

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강성휘 더불어민주당 목포시장 예비후보가 전남 국립의과대학 설립과 관련해 교육부의 조속한 결정을 촉구했다.강 예비후보는 16일 목포시의회 시민의 방에서 기자회견을 열고 “전남 국립의과대학 정원 100명이 확정되고 2030년 개교가 전망되는 상황에서 이제 남은 것은 의과대학과 대학병원의 입지를 결정하는 일”이라며 “교육부가 전남 국립의과대학을 목포대학교로 조속히 결정해야 한다”고 밝혔다.그는 그 이유로 의과대학과 대학병원 건립이 가능한 부지가 이미 마련돼 있다는 점을 강조했다. 이어 “목포대학교는 송림캠퍼스와 옥암 의대부지에 의과대학과 대학병원을 함께 건립할 수 있는 부지가 준비돼 있다”며 “현행 대학설립 규정에 따르면 신규 대학 건물은 대학 소유 부지에 설치하는 것이 원칙인 만큼 법과 규정에 따라 판단하면 답은 분명하다”고 설명했다.또한 전남도와 목포대, 순천대가 통합 대학본부 설치와 의과대학 분리 배치 원칙에 이미 합의한 점을 언급하며 “결정이 계속 미뤄지면서 지역 간 갈등과 혼란만 커지고 있다”고 지적했다.강 예비후보는 “더 이상 시간을 끌어서는 안 된다”며 “교육부가 실사를 통해 객관적으로 판단하고 의과대학과 대학병원을 목포 옥암 의대부지와 목포대로 조속히 결정해야 한다”고 촉구했다.이어 “전남 국립의대는 37년 동안 이어져 온 목포 시민의 염원”이라며 “전남 국립의과대학이 목포에서 시작돼 전남 공공의료의 새로운 미래를 여는 길에 끝까지 함께하겠다”고 밝혔다.임형주 기자