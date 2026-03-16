최민호 세종시장 “선거 때마다 부처 이전 공약, 저급한 정치적 셈법”

문체부 전남·광주 이전 요구 ‘자해행위’ 지적

지방선거 전 수도권 잔류 부처 세종 이전 촉구

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최민호 세종시장은 16일 “선거 승리에 급급해 세종시라는 국가 핵심 자산과 대한민국 행정 시스템 전체를 붕괴시키는 ‘자해 행위’를 중단하라”고 말했다.최 시장은 이날 기자회견을 열고 지방선거를 앞두고 정치권에서 세종시의 행정수도 명문화 의제 삭제와 부처 빼가기 등 저급한 정치적 셈법이 거론되고 있다며 이같이 밝혔다.단계적 개헌에 행정수도 명문화가 빠진 것과 관련해 “행정수도 명문화는 여야 간 이견이 없는 사안인데도 (우원식 국회의장)이 논쟁적 사안인 데다 시일이 촉박하다는 이유를 들어 논의 대상에서 제외했다”면서 “수도권 표심을 의식한 진정성 없는 정치적 수사에 지나지 않으며 행정수도 완성 의지를 믿은 충청권 전체를 실망하게 하는 행위”라고 지적했다.세종에 있는 정부 부처를 자기 지역으로 유치하겠다는 공약이 난무하는 상황에 대해서는 ‘참담함’을 표했다.앞서 전남·광주 통합시장에 출마한 더불어민주당 민형배 의원은 문화체육관광부의 이전을 공약으로 내걸었다. 전남·광주 통합특별법 초안에 문체부와 농림부 이전이 포함됐다 충청권의 반대로 제외된 지 두 달 만이다.최 시장은 “해수부 이전에 이어 선거 때마다 부처 이전 공약이 반복되면서 행정수도 완성이라는 대명제를 흔들고 있다”며 “‘행정수도 세종’ 외치면서 부처 쪼개기와 행정수도 세종의 존재를 부정하는 민주당의 이중적 태도에 깊은 유감을 표한다”고 말했다.그는 지방선거 전 성평등가족부·법무부 등 서울에 있는 부처와 경찰청의 세종 이전을 요구했다.최 시장은 “미이전 부처의 세종 이전을 통해 불필요한 논란을 종식해야 한다”면서 “세종이 행정의 중추로 제대로 기능하기 위해서는 재정 주권이 뒷받침되어야 한다”고 강조했다.새종 박승기 기자