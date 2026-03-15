‘김어준 비토론’ 급부상… ‘친여 스피커’ 재편 양상

‘공소취소 거래설’에 책임론 일어

김 “고발 시 무고 걸 것” 강경 입장

조작기소 국조위는 野 협조 촉구

중수청·공소청법에 불똥 튈 수도

2026-03-16 6면

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이른바 ‘공소취소 거래설’과 관련해 친명(친이재명)계 중심으로 유튜버 김어준씨에 대한 책임론이 거세지고 있다. 청와대가 “가짜뉴스”라며 논란에 참전하며 공세는 더 격해진 모습이다. 김씨는 “고발하면 무고로 걸겠다”며 강경 입장을 취하고 있지만 여론이 악화되며 ‘친여 스피커’들의 세력 재편 양상도 보이고 있다.주말 사이 여당에선 김씨 비토론이 줄줄이 쏟아졌다. 특히 의혹 제기로 여권이 큰 혼란에 빠졌는데도 김씨가 사과마저 거부하자 ‘손절’ 움직임까지 구체화됐다.친명계로 분류되는 민주당의 한 초선 의원은 15일 통화에서 “(김씨가) 책임질 부분이 있으면 책임을 져야 한다”면서 “그간 공론의 장에서 책임지지 않는 태도를 계속 보여 왔는데 이번에도 비슷한 상황이 아닌가 생각한다”고 했다.또 다른 초선 의원도 “당 밖에 있는 한 사람의 목소리가 너무 큰 건 이상한 게 아닌가”라면서 “민주당을 위해 역할을 하는 건 좋은데 자신이 가진 영향력을 너무 과대하게 쓰는 건 경계해야 한다”고 말했다.자신에 대한 비판에 김씨는 지난 13일 유튜브 방송에서 “고소·고발이 들어오면 좋다. 모조리 무고로 걸어 버리겠다”고 응수했다. 이에 민주당 내에서 김씨에 대한 실망감을 넘어 책임론이 불거진 것이다. 정진욱 민주당 의원은 페이스북에 ‘김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장’을 겨냥한듯 “겸손이 힘들다면 고장나지 않았는지, 감사해야 할 곳을 잊고 있지 않은지 돌아볼 일”이라고 했다.그러나 당 지도부는 김씨에 대해 별도 책임을 묻지 않고 있다. 백승아 민주당 원내대변인은 이날 기자들과 만나 “추후 필요한 조치가 있다면 논의해 대응하겠다”며 원론적 입장을 밝혔다.다만 김씨가 이번 사태를 수습하기 보다 오히려 강경 스탠스를 취하면서 앞으로 의원들도 김씨 방송에 출연하는 게 조심스러워졌다는 분석도 있다. 일부 당원들은 지역구 의원들에게 ‘출연하면 다음에 안 뽑아준다’는 취지의 문자 메시지도 보낸 것으로 알려졌다. 한 의원은 “우리가 잘 해야 될 것 같다”며 “의원들의 자정작용이 필요한 때”라고 했다.이런 가운데 당 ‘윤석열 정권 조작 기소 진상규명 및 공소 취소를 위한 국정조사 추진위원회’는 기자회견을 열고 국민의힘을 향해 국정조사특별위원회 구성에 즉각 협조해야 한다고 촉구했다. 민주당은 여야 의원 20명으로 구성된 조사위원회를 구성해 윤석열 정권 당시 조작기소 의혹 사건들을 들여다보겠다는 구상이다.그러나 이번 거래설로 인해 야당의 협조를 이끌어내기가 더 어려워졌다는 관측도 있다. 최보윤 국민의힘 수석대변인은 논평에서 “사실이 아니라면 (이 대통령이) 당장 당에 공소 취소 작업을 전면 중단할 것을 지시하라”고 했다.중대범죄수사청·공소청 설치법안 논의에도 불똥이 튈지 주목된다. 백 원내대변인은 “19일 본회의에 (처리된다고) 확답하기는 어렵지만 3월 처리를 목표로 법사위와 원내가 함께 논의할 예정”이라고 설명했다.김헌주·강윤혁·김서호 기자