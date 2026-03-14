조국 “한동훈, ‘조선제일혀’… 자아도취”

이미지 확대 한동훈 법무부 장관, 조국 전 법무부 장관. 연합뉴스

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조국 조국혁신당 대표가 한동훈 전 국민의힘 대표를 겨냥해 “역시 ‘조선제일의 혀’”라고 비난했다.조 대표는 14일 페이스북에 전날 공개된 한 전 대표의 일본 니혼게이자이신문 인터뷰를 공유하며 “윤석열 검찰총장 시절 정치검사의 선봉이었고, 윤석열 정권 시절 황태자였던 자의 자아도취성 발언”이라고 밝혔다. 한 전 대표가 인터뷰에서 ‘저를 발탁한 것은 윤석열 전 대통령이 아닌 대한민국’이라고 한 데 대한 반론이다.조 대표는 “법무부 장관도, 국민의힘 비상대책위원장도 윤석열이 발탁했지 국민이 선출한 적이 없다”며 “윤석열과 한동훈의 관계는 ‘오야붕’과 ‘꼬붕’ 관계였을 뿐”이라고 주장했다. 이어 “윤석열이 자신을 죽이려 한다는 걸 안 후에야 비로소 탄핵에 찬성했던 자가 이제 와서 세 치 혀로 국민을 속이려 한다”며 “역시 ‘조선제일혀’”라고 했다. 한 전 대표의 별명인 ‘조선제일 검’을 비판한 것으로 보인다.그는 한 전 대표가 법무부 장관 시절 이재명 대통령에 대한 체포동의요청 이유를 설명하며 “‘이재명은 대규모 비리의 정점’이라고 강조하며 구속 필요성을 국회에서 역설했다”면서 “당시 자신의 국회 발언이 여전히 옳다고 생각하는지 국민 앞에 답해야 한다”고 했다.문경근 기자