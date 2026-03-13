김민석 총리, 밴스 美 부통령 회담… “대미투자법 계기 안보 합의 조속 이행”

김 총리-밴스 부통령 50일 만에 회담

김민석 국무총리가 JD 밴스 미국 부통령과 만나 대미투자특별법 입법을 계기로 안보 분야 합의를 조속히 이행하자는 뜻을 전했다.국무총리실은 13일 “김 총리는 미국 방문 첫째 날인 12일(현지시간) 오후 워싱턴DC 백악관에서 밴스 부통령과 회담을 가졌다”고 밝혔다. 이번 회담은 지난 1월 밴스 부통령과 첫 회담 이후 50일 만에 개최됐다.김 총리는 정부 노력으로 지난 13일 대미투자특별법이 국회 본회의를 통과했다는 점을 설명하고 강력한 투자합의 이행 의지를 강조했다. 김 총리는 “이번 입법으로 향후 우리의 대미투자가 미국의 제조업 부흥 및 일자리 창출에 기여하고, 한미관계의 폭넓은 발전의 밑바탕이 되기를 기대한다”고 했다.또 입법을 계기로 한미 공동설명자료(조인트 팩트시트) 이행에 추동력을 얻은 만큼 핵추진잠수함, 원자력, 조선 등 안보 분야 합의사항도 조속히 이행해 나가자고 강조했다.밴스 부통령은 대미투자 특별법의 통과를 통해 투자합의 이행을 위한 법적 여건이 마련된 것을 환영하고 대미 투자 관련 양국이 긴밀히 소통하자고 했다.김 총리는 핵심광물 분야에서의 양국 간 협력을 평가하고, 최근 구글 지도 데이터 반출 허용 등 우리 정부의 전향적 결정 등에 관해서도 소개했다. 밴스 부통령은 이에 대해 높이 평가하며 다른 비관세장벽 등에 대해서도 계속 소통해 나가자고 했다.또 김 총리는 쿠팡과 종교 문제 등 지난 1월 밴스 부통령이 관심을 표명했던 사안들도 최근 안정적으로 관리되고 있다고 설명했다. 밴스 부통령은 한국의 국내법과 체계를 존중하며, 미측 관심사에 관심을 갖고 지속 소통하려는 우리 정부의 노력에 사의를 표했다고 총리실이 전했다.또 김 총리와 밴스 부통령은 한반도 문제에 대해서도 의견을 교환했다. 이들은 북한과 대화의 문이 열려있음을 재확인하고, 한미 간 긴밀한 소통을 이어 나가자고 했다.지난 12일 미국이 관세 부과를 위한 사전 조치로 개시한 무역법 301조 조사에 관한 내용은 없었다. 다만 밴스 부통령이 비관세 장벽을 언급한 만큼 관련 사안이 논의됐을 것으로 보인다.이주원 기자