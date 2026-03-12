정청래, 공소취소 거래설에 “당에서 가능한 모든 방법 동원해 강력 대응”

정청래 대표, 의원총회서 입장 밝혀

“이재명 정부서 상상할 수 없는 일”

친명계 의원들, 당에 공식 대응 요구

이미지 확대 정청래 더불어민주당 대표가 12일 국회에서 열린 의원총회에서 발언을 하고 있다. 2026.3.12 안주영 전문기자

정청래 더불어민주당 대표는 김어준씨 유튜브에서 나온 이른바 공소취소 거래설과 관련해 12일 “뜬금없이 공소취소 거래설이 난무한다며 당에서 가능한 모든 방법 동원해 강력 대응하겠다”고 했다.정 대표는 이날 국회에서 열린 의원총회에서 “윤석열 검찰독재정권 치하도 아니고 가장 민주적인 이재명 정부에서 이런 일은 상상할 수 없는 일”이라며 “있을 수도 없는 일이지만 있어서도 안 되는 일이고 실제로 있는 일도 아니다”라고 밝혔다.정 대표는 이어 “이 공소취소는 거래로 될 일이 아니고 그렇게 해서도 안 된다”며 “합법적인 국정조사와 특검으로 윤석열 정권 치하 벌어진 조작기소가 사실로 드러나면 상응하는 조치와 대가 치르게 할 것”이라고 했다. 그러면서 “의원들이 상당히 분노하고 규탄 말씀도 많이 하는데 이것은 당에서 엄정하게 조치를 취하겠다고 말씀 드린다”고 했다. 국민의힘을 향해서도 “이런 말도 안 되는 설로 정치공세를 펼치는 국민의힘이라면 그 또한 단호하게 대처하겠다”고 덧붙였다.앞서 공소취소 거래설로 인한 정치적 파장이 이어지자 당 내부에서는 해당 유튜브에 대해 공식 대응해야 한다는 요구가 잇따랐다.친명(친이재명)계 김영진 의원은 MBC 라디오에서 “(당내 허위조작정보감시단인) 민주파출소에서 왜곡·허위·조작 기사에 대해선 명확하게 정정보도를 요청하고 그게 진행되지 않았을 때는 고발한다”며 “(의혹을 제기한) ‘김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장’과 장인수 기자의 발언에 똑같은 원칙을 적용해야 한다”고 말했다.한준호 의원도 YTN 라디오에서 “(이 의혹 제기는) 대통령에 대한 매우 심각한 명예훼손이자 허위유포”라며 “왜 당에서 미적지근하게 대응하고 있는지 묻고 싶다”고 지적했다.한편 정 대표는 검찰개혁 관련 중대범죄수사청·공소청 정부 입법안과 관련해서도 “불필요하게 너무 소모적인 논쟁은 안 하는게 좋겠다는 생각”이라고 했다.김헌주 기자