민형배 의원 “목포역세권 대개발·서남권 광역BRT 구축”

목포역, 교통·상업·문화거점으로…복합환승센터 역세권 대개발

목포 중심 광역BRT 구축…무안·영암·신안, 하나의 도시로 연결

이미지 확대 민형배 국회의원

더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선후보인 민형배 국회의원(광주 광산구을)은 12일 목포역세권 활성화와 광역 BRT(간선급행버스체계) 구축을 핵심으로 하는 ‘목포 교통·도시 혁신 전략’을 발표하며 “목포를 서남권의 교통 중심이자 경제 중심 도시로 만들겠다”고 밝혔다.민 의원은 이날 발표한 정책 보도자료를 통해 “목포는 전남 서남권의 중심 도시였지만 지금의 도시 구조와 교통 체계는 그 잠재력을 충분히 살리지 못하고 있다”며 “목포역세권을 중심으로 도시를 재편하고 광역 교통망을 구축해 목포의 성장 엔진을 다시 만들겠다”고 강조했다.민 의원은 우선 목포역세권 활성화 프로젝트를 추진하겠다고 밝혔다. 목포역 일대를 단순한 철도 이용 공간이 아니라 교통·상업·문화·생활 기능이 결합된 복합 도시 중심지로 개발, 서남권 경제 활동의 핵심 거점으로 만들겠다는 구상이다.특히 목포역에 복합환승센터를 구축해 철도·버스·광역 교통을 한곳에서 연결하고, 역세권 주변 지역까지 함께 정비해 목포의 새로운 도시 중심축을 형성한다는 복안이다.민 의원은 “목포역은 서남권에서 가장 큰 잠재력을 가진 공간”이라며 “목포역세권을 제대로 개발하면 도시 구조가 바뀌게 된다. 목포역을 중심으로 사람과 산업, 상권이 다시 모이는 도시 구조를 만들겠다”고 밝혔다.그는 또 목포를 중심으로 한 서남권 광역 BRT 구축 계획도 발표했다. BRT는 전용차로와 정시 운행 시스템을 통해 지하철 수준의 이동 효율을 갖는 교통 시스템이다.민 의원은 “수도권에는 촘촘한 광역 교통망이 있지만 전남 서남권에는 이런 체계가 부족하다”며 “목포를 중심으로 무안·영암·신안 등 서남권 주요 지역을 빠르게 연결하는 광역 BRT망을 구축하겠다”고 밝혔다.광역 BRT망이 구축되면 목포, 무안, 영암, 신안 등 인근 지역과의 이동 시간이 크게 단축되고 서남권 생활권 통합도 가속화될 것으로 기대된다.민 의원은 “서남권 주민들은 이미 목포 중심으로 병원과 교육, 상업 시설을 이용하고 있다”며 “광역 교통망을 구축해 서남권 생활권을 하나의 도시처럼 연결하겠다”고 강조했다.민 의원은 “지금까지 목포는 철도의 종점처럼 인식되는 도시였지만 목포역세권 활성화와 광역 BRT 구축을 통해 목포를 서남권의 시작이자 관문 도시로 만들겠다”며 “목포역과 교통망을 바꾸면 도시의 미래가 바뀐다. 목포를 다시 성장하는 도시로 만들겠다”고 강조했다.광주 홍행기 기자