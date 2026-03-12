김어준발 ‘음모론’에 힘 받은 국민의힘…“사실이면 탄핵·특검”

이미지 확대 방송인 김어준. 유튜브 채널 ‘김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장’ 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국민의힘은 12일 유튜버 김어준씨 방송에서 주장한 ‘이재명 대통령 공소 취소’ 거래설 의혹에 대해 “가짜뉴스라면 김어준을 고발하고 사실이라면 특검을 수용하라”고 밝혔다.장동혁 국민의힘 대표는 이날 국회에서 최고위원회의를 열고 “민주당의 공소취소모임(공취모)과 조작기소 국정조사 추진, 그리고 대통령의 계속된 검찰 공격을 보면 정황 증거는 차고 넘친다”며 “이재명 대통령의 공소 취소 거래설이 사실이라면 명백한 탄핵 사유”라고 밝혔다.최수진 원내수석대변인은 이날 논평을 통해 “친여 매체인 김어준 씨의 유튜브 방송에서 이 대통령의 최측근인 정부 고위 관계자가 다수의 고위 검사에게 ‘공소 취소’를 요구했다는 기가 막힌 폭로가 나왔다”며 이같이 말했다.그는 “사실상 검찰의 보완수사권 유지와 대통령의 사법 리스크를 맞교환하려 했다는 뜻”이라면서 “민주당이 부르짖던 검찰 개혁의 본질이 결국 ‘이재명 방탄을 위한 흥정 카드’였음을 스스로 시인한 꼴”이라고 주장했다.이어 “전 국민을 입틀막 하겠다며 ‘카카오톡 검열’까지 밀어붙이고 가짜뉴스 엄단을 외치던 민주당 아닌가”라며 “그런데 왜 이토록 치명적인 허위 사실을 유포한 김 씨에 대해서는 당장 고발장을 내밀지 못하는 것이냐”라고 했다.그러면서 “정권 창출의 일등 공신이자 강성 팬덤의 스피커 앞에서는 한없이 작아지는 그 얄팍한 이중성이 처연할 지경”이라고 비판했다. 그는 “당정이 한통속이 돼 노골적으로 공소 취소를 획책해 온 마당에, 아니 땐 굴뚝에 연기가 날 리 없다”고 했다.최 원내수석대변인은 “국가 사법 시스템을 권력자의 사유물로 전락시킨 중대한 ‘공소 취소 거래 게이트’”라며 “국민의힘은 특검을 통해 이 추악한 뒷거래 시도의 실체를 낱낱이 밝혀낼 것”이라고 했다.3선 중진 성일종 의원도 페이스북에서 “공소 취소 뒷거래설이 거짓이라면 김어준 유튜브를 언론중재위원회(언중위)에 제소하라”고 했다.성 의원은 “민주당의 ‘민주파출소’는 지금까지 수백 건의 기사와 유튜브 방송 등을 언중위에 제소와 유튜브 신고 등 조치해 왔다. 그런데 김어준 방송은 왜 조치 안 하시나”라고 꼬집었다.그는 “김어준 방송 내용을 부인하는 척 물타기만 하다가 끝내려는 것은 아닌가”라고 했다. 이어 “이런 식으로 할 거면 민주파출소의 이름을 ‘사기파출소’로 바꿔야 하지 않느냐. 공소취소 뒷거래설이 사실이 아니라면 민주파출소의 이름을 걸고 즉각 언중위 제소와 사법조치 하길 바란다”고 했다.문경근 기자