與선관위 “현역 의원 경선 캠프 직함 금지”…정원오 측 “재고해달라”

이해식, 채현일 등 현역 의원 캠프 합류

선거대책위원장·선거대책총괄본부장 맡아

채현일 “당규 잘못 적용, 과도한 조치”

이미지 확대 더불어민주당 서울시장 예비후보인 정원오 전 성동구청장이 11일 국회 소통관을 찾아 국회 출입기자들과 인사하기 위해 입장하고 있다. 앞줄 오른쪽부터 이해식 의원, 정 전 구청장, 채현일 의원. 2026.3.11 연합뉴스

이미지 확대 더불어민주당 서울시장 예비후보인 정원오 전 성동구청장이 11일 국회 소통관을 찾아 국회 출입기자단 프레스데이 행사를 열고 기자들의 질문에 답하고 있다. 2026.3.11 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

더불어민주당 중앙당 선거관리위원회는 현역 국회의원이 지방선거 예비후보 캠프에서 공식 직함을 쓰는 걸 금지하기로 했다. 민주당 서울시장 예비후보인 정원오 전 서울 성동구청장 캠프 측은 “과도한 조치”라며 재고해달라고 요청했다.여권에 따르면 정 전 구청장 캠프에는 이해식·채현일·이정헌 의원 등 현역 국회의원이 합류해 정 전 구청장을 돕고 있다. 지난 11일 정 전 구청장이 국회를 찾았을 때도 이들 의원이 함께 했다. 이해식 의원은 정원오 캠프 선거대책위원장, 채 의원은 선거대책총괄본부장, 이정헌 의원은 수석대변인 겸 미디어소통본부장을 맡은 것으로 전해졌다.이와 관련해 당 선관위가 지방선거 예비후보 캠프 측에 현역 의원들은 공식 직함을 쓸 수 없도록 하자 정원오 캠프 측이 12일 반발하고 나섰다.채 의원은 페이스북에 “경선을 관리하는 선관위의 고심은 충분히 이해하지만 이번 결정은 당규의 잘못된 적용이자 전례 없는 과도한 조치라는 점을 지적하지 않을 수 없다”고 밝혔다. 이어 “우리 당규상 현역 의원과 지역위원장의 캠프 직함 보유를 금지하는 조항은 당대표나 최고위원을 뽑는 전당대회 등 당직선출규정에만 한정돼 적용되는 원칙”이라며 “대선이나 지선 같은 공직선거 경선에는 적용되지 않는 룰”이라고 했다.현행 민주당 당규는 국회의원과 시·도당위원장, 지역위원장이 후보자 캠프에 직함을 갖고 활동하는 행위를 금지한다. 선관위는 이 조항을 당직 선거뿐 아니라 이번 지방선거 경선에도 확대 적용하는 세칙을 결정한 것으로 전해졌다.김헌주·김서호 기자