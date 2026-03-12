송언석 “TK통합법 즉각 처리”…4대 특별법 ‘원샷’ 제안도

송언석 “국민통합, 지역 갈라치기 안돼”

“모든 지역, 전남·광주 준하는 지원 필요”

세종시 행정수도 특별법 신속 처리 강조

국회 행정개편 특별위원회 구성 제안도

송언석 원내대표가 12일 더불어민주당을 향해 “대구·경북(TK) 주민들의 열망을 외면하지 말라”며 TK 행정통합법의 즉각 처리를 요구했다. 3월 임시국회 내 강원·전북·제주·부산 등 4대 특별법 ‘원샷 처리’도 함께 제안했다.송 원내대표는 이날 최고위원회의에서 “민주당은 광주·전남만을 위한 20조원 몰아주기 전략으로 6·3 지방선거에 임할 듯 보이지만 국민의힘은 대한민국 전국의 고른 지역 균형 발전을 위해 노력하겠다”며 이렇게 말했다.송 원내대표는 민주당에게 세 가지 제안을 내놨다. 그는 “국민의힘은 민주당에 행정통합과 지역 균형 발전에 관한 세 가지 제안을 드리고자 한다”며 “첫째, TK 행정통합법의 즉각 처리를 요구한다”고 말했다.이어 “둘째, 강원 특별법 개정, 전북 특별법 개정, 제주 특별법 개정 그리고 부산 글로벌 허브도시 특별법 제정 등 4대 특별법의 3월 임시국회 내 신속한 ‘원샷 처리’를 제안한다”며 “여야 간 이견이 없는 세종시 행정수도 특별법 처리에도 속도를 낼 것을 제안한다”고 했다.아울러 “셋째, 가칭 국회 행정개편 특별위원회를 구성해 대전·충남 통합, 부산·울산·경남 통합, 충청북도 특별자치도 설치 추진 및 지원 방안 등을 종합적으로 논의해 갈 것을 제안한다”고 덧붙였다.송 원내대표는 민주당의 신속한 답을 요구하면서 “우리 국민의힘의 기조는 간단명료하다. 지역 주민들이 원하는 것을 해드리자는 것”이라고 했다. 그러면서 “국민통합이 돼야지 지역 갈라치기가 되면 안 된다”고 강조했다.그는 “강원, 전북, 제주, 충북 등 행정통합을 할 수 없는 지역들이 소외되거나 역차별당해서도 안 된다”며 “이 모든 지역에 전남·광주에 준하는 정부의 지원 대책이 함께 마련되기를 강력히 촉구한다”고 덧붙였다.곽진웅 기자