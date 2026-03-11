당내 집중 견제받는 정원오… “감사의 정원은 세금 낭비” 오세훈 때린다

“정원오 탓 토론회 무산” 잇단 비판

박주민 “합동토론회 추진해 달라”

김영배, 노동시간 단축 공약 발표

이미지 확대 “서울을 아시아 중심으로” 정원오 더불어민주당 서울시장 예비 후보가 11일 서울 중구 상연재에서 열린 서울시청 출입기자단 간담회(프레스데이)에서 발언하고 있다. ﻿ 뉴스1

2026-03-12 4면

더불어민주당 서울시장 예비 후보인 정원오 전 서울 성동구청장은 11일 서울을 아시아 경제·문화 중심 도시로 키우겠다고 밝혔다. 당내 후보들의 집중 견제를 받는 정 전 구청장은 오세훈 서울시장을 겨냥한 발언도 이어 갔다.정 전 구청장은 이날 서울 중구의 한 회의실에서 서울시청 출입기자단 프레스데이 행사를 열고 “서울의 경쟁력이 사실상 10년 전이나 지금이나 그대로”라며 “조금 더 나아갈 필요가 있다”고 했다. 그러면서 “삶의 질을 향상시키는 게 서울의 경쟁력을 올리는 방법”이라고 했다. 정부와 서울시가 주택 물량에 이견을 보이는 용산국제업무지구와 관련해서는 “비자와 법인세를 완화해 글로벌 기업 헤드쿼터(본부)가 서울에 올 수 있는, 글로벌 기업들이 성장할 수 있는 기반을 만들겠다”면서 “(주택이) 8000가구인지 1만 가구인지는 중요하지 않다”고 말했다. 최근 전 구간 운항을 재개한 한강버스에 대해서는 “안전하다고 판단되면 다음 스텝으로 나가겠다”고 했고, 광화문광장 ‘감사의 정원’ 사업에 대해서는 “대표적 세금 낭비 사례라 생각한다”며 비판했다.정 전 구청장은 이날 오후 국회를 찾은 뒤 “당 선거관리위원회에서 추가로 토론회를 주관한다면, 횟수에 관계없이 참여할 예정”이라고 밝혔다. 교통방송(TBS) 주관 토론회 무산 책임을 놓고 다른 예비 후보들과의 신경전 끝에 추가 토론회 참여 여지를 내비친 것이다.당내 경쟁자인 박주민 의원은 정 전 구청장이 추가 토론회 참여 가능성을 내비치자 당 선관위에 “모든 후보가 추가 토론의 필요성에 뜻을 모은 만큼 조속히 합동 토론회를 기획하고 추진해 달라”고 요청했다. 민주당의 또 다른 서울시장 예비 후보인 김영배 의원은 이날 서울시민의 노동시간을 줄이고 노동 안전망을 강화하는 내용의 노동 공약을 발표한 뒤 “서울시민이 일터와 가정 어디에서든 시간에 쫓기는 삶이 아니라 자신의 시간을 가질 수 있는 도시를 만들어야 한다”고 밝혔다.김헌주 기자