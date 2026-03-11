장동혁 “107명 결의문, 국민의힘 최종 입장”…‘절윤’ 결의 들고 지방선거 앞으로

장동혁 “결의문 바탕으로 선거 승리 최선 다할 것”

“결의문이 우리의 마지막 입장…논란 불필요”

“의총 내 다른 요구들, 수용 고민 후 입장 밝힐 것”

이미지 확대 국민의힘 결의문 발표 관련 입장 표명하는 장동혁 대표 국민의힘 장동혁 대표가 11일 국회에서 열린 지역발전 영입 인재 환영식을 마친 뒤 취재진과 만나 국민의힘 의원단 명의로 발표된 결의문에 대한 자신의 입장을 밝히고 있다. 연합뉴스

장동혁 대표는 국민의힘 의원들의 ‘절윤(윤석열과의 절연)’ 결의와 관련해 11일 “의원총회에서 107명 전원의 이름으로 밝힌 입장이 국민의힘의 최종 입장”이라며 “결의문을 바탕으로 6·3 지방선거 승리를 위해 최선을 다해 뛰겠다”고 말했다. 일각에서 장 대표가 결의문에 동의하지 않았다는 주장이 나오자 이를 직접 재확인한 것이다.장 대표는 이날 국회에서 “결의문은 107명 의원이 전원 합의한 내용이고 그 결의문을 국민들께 말씀드리는 자리에 저도 함께 있었다”며 “지방선거 승리를 위해서는 그날 의총에서 밝힌 우리의 입장이 마지막 입장이 되어야 한다”고 강조했다.특히 장 대표는 “더 이상의 논란은 지방선거 승리를 위해 도움이 되지 않는다고 생각한다”며 “결의문이 나오기까지 여러 차례에 걸쳐 협의를 했다. 우리가 국민께 보여드려야 할 것은 계속된 논쟁이 아니라 우리의 결의문을 우리의 마지막 입장으로 하고 어떻게 변화될지 보여드리는 것”이라고 설명했다.장 대표는 또 “결의문에 담기지 못했지만 여러 다른 논의들도 있었다”며 “당대표로서 어느 부분에서 얼만큼 수용하고 또 당을 어떻게 이끌어 갈지에 대해 고민하고 필요한 부분이 있다면 당대표로서 입장을 정리해서 말씀드릴 기회가 있을 것”이라고 덧붙였다. 지난 9일 의원총회에서는 ‘윤민우 윤리위 교체’, ‘전한길·고성국 출당’, ‘징계 철회’, ‘혁신선대위 설치’ 등의 요구가 나왔다.손지은 기자