전용기, 김어준 방송 ‘음모론’에 “낭설로 대통령 흔들면 안돼” 직격

이미지 확대 방송인 김어준씨. 2024.12.13. 뉴시스

전용기 더불어민주당 원내소통수석부대표가 김어준씨 방송에서 제기한 이재명 대통령 공소 취소와 검찰개혁 거래설을 두고 “객관적 사실을 입증하지 못하면 문제 제기를 세게 할 수밖에 없다”고 밝혔다.전 수석은 11일 SBS 라디오에 출연해 “근거 없는 사실로 대통령을 흔드는 부분에 대해 여당인 민주당 의원으로서 굉장히 불쾌하다”며 이같이 말했다. 전날 김어준씨의 유튜브 방송인 ‘뉴스공장’에서 장인수 전 MBC 기자는 “정부 고위 관계자가 고위 검사들에게 ‘대통령의 뜻이니 대통령 공소를 취소하라’고 했다”는 주장을 제기했다. 이에 김씨는 이를 “단독 보도”, “팩트”라고 강조했다.이와 관련해 전 수석은 “근거 없는 낭설을 이렇게 퍼뜨려서는 안 된다”라고 지적했다. 그는 당 차원의 법적 조치 계획에 대해서는 “실제로 필요하다면 해야 한다고 본다”고 답했다. 이어 김씨와 김민석 총리의 충돌을 권력 투쟁으로 보는 시각에 대해선 “실제로 권력 투쟁의 연장선으로 보시는 시각이 많은 것은 인정하고 가야 한다고 본다”고 했다.전 수석은 여당이 이 대통령의 형사사건 공소 취소를 위한 국정조사를 추진 중인 것에 대해선 “반드시 추진돼야 한다”면서도 “속도 조절이 필요하다는 부분들은 충분히 공감한다. 국정조사요구서가 발의됐다고 해서 즉각적으로 착수되는 것이 아니고 남은 절차들이 있다. 지방선거 전에 모든 걸 끝내야 하는 건 아니다”라고 설명했다.문경근 기자