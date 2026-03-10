강기정 광주시장, 민주당 전남광주특별시장 경선후보 등록

“통합 성공의 열쇠는 실용과 경험”…오는 21일께 예비후보 등록

이미지 확대 강기정 광주시장 SNS 캡처.

강기정 광주시장이 6·3 지방선거 전남광주특별시장 출마를 위해 10일 더불어민주당에 통합단체장 후보 등록 서류를 제출했다.강 시장은 이날 페이스북 글을 통해 “1980년 5월 ‘민주주의의 도시’로 등장했던 광주·전남이 2026년 7월 통합과 더불어 ‘부강한 도시’로, 두 번째 극적인 등장을 시작한다”며 “300조 경제권, 인구 500만 시대, 부강한 ‘인(in) 광주’ 시대로 함께 갑시다”라며 출마 배경을 밝혔다.그는 “‘빛의 혁명’ 정신에 따라 ‘이재명 정부’를 빛내겠다는 뜻을 함께 담아 경선사무소를 ‘빛·명 캠프’로 정했다”면서 “이번 통합시장은 이 대통령과 임기가 일치되는 만큼 통합의 성공은 이재명 정부 성공의 바로미터가 될 것”이라고 강조했다.또 “통합 성공의 열쇠는 실용과 경험”이라며 “긴 시간 광주발전을 막았던 복합쇼핑몰과 군공항 이전, 지하철 등의 묵은 숙제를 실용 정신으로 풀어냈고, 광주시장으로, 대통령 정무수석으로, 3선 국회의원으로 쌓아온 경험의 힘으로 통합을 성공시키겠다”고 밝혔다.강 시장은 예비경선이 마무리된 후 5인 본경선을 앞두고 21일께 예비후보로 등록할 예정이다.광주 홍행기 기자