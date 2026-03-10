전한길 “국힘은 이재명 2중대”…‘尹 절연’ 선언에 격분

국민의힘이 윤석열 전 대통령과의 절연을 선언하자 유튜버 전한길이 강하게 반발하며 장동혁 대표에게 입장을 밝히라고 요구했다.
국민의힘은 9일 의원총회 ‘끝장 토론’ 이후 의원 전원 명의로 결의문을 채택했다. 결의문에는 “잘못된 12·3 비상계엄 선포로 큰 혼란과 실망을 드린 데 대해 국민 여러분께 송구하다”며 “윤 전 대통령의 정치적 복귀를 요구하는 일체의 주장에 명확히 반대한다”는 내용이 담겼다.
국민의힘이 이른바 ‘윤 어게인’ 움직임에 공개적으로 반대 입장을 밝힌 것은 사실상 이번이 처음이다. 6·3 지방선거를 86일 앞두고 당 안팎에서 위기론이 커지는 가운데 노선 전환에 나선 것으로 해석된다.
전씨는 이날 유튜브 방송에서 “너무나 많은 분들께 충격을 주는 뉴스”라며 “당 차원에서 ‘윤석열 어게인 안 된다’고 하니 이럴 수가 있는가 하는 심정”이라고 밝혔다.
그는 “국민의힘 의원 106명은 이재명 2중대”라며 “중국식 사회주의에 동참하는 것”이라고 비판했다. 이어 “오늘부로 자유민주주의가 끝났다”고 주장했다.
전씨는 장 대표에게 입장 표명을 요구했다. 그는 “장 대표가 국민의힘 대표가 되는 데 내 역할도 컸다”며 “장 대표 의중을 직접 듣고 싶다”고 말했다.
그러면서 “내일 저녁까지 윤석열 어게인을 지지할 것인지, 아니면 절윤을 선택할 것인지 분명히 밝혀야 한다”고 요구했다.
또 “입장을 밝히지 않으면 탈당하거나 창당을 고민하겠다”며 “장 대표가 국민의힘을 나와야 한다”고 주장했다.
다음날 새벽에는 자신의 유튜브 채널에 글을 올려 “오늘부로 국민의힘은 이재명 부역자, 더불어중국당 한통속으로 역사에 기록될 것”이라며 비판 수위를 더 높였다.
한편 이번 결의문에는 장동혁 대표를 포함한 국민의힘 의원 전원이 이름을 올렸다. 다만 장 대표는 의원총회 내내 별다른 발언 없이 침묵을 지켰다. 총회 이후 기자들이 ‘절윤’ 찬성 여부 등을 묻자 아무런 답을 하지 않은 채 자리를 떠난 것으로 전해졌다.
