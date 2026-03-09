김영록 전남지사, 전남광주특별시장 ‘예비후보’ 등록

10일 출마 선언…“통합 제안·설계자로 막중한 책임감”

이미지 확대 김영록 전남지사가 전남광주통합시장 선거 출마를 위해 9일 오후 광주시선관위를 찾아 예비후보 등록을 하고 있다.

김영록 전남지사가 9일 예비후보 등록을 마치고 더불어민주당 전남광주통합특별시장 후보 경선전에 뛰어들었다.김 지사는 이날 오후 전남도청 집무실에서 ‘석유화학산업 재편 및 위기 극복을 위한 정부지원 건의’를 결재하고, 8년 여 간의 도정을 잠시 내려놓았다. 그는 “직원 여러분과 도민 여러분의 성원과 응원에 힘입어, 더 크고 넓은 곳으로 나아가고자 한다”고 인사를 전했다.김 지사는 이어 광주시선관위를 찾아 예비후보 등록을 하고, “‘대한민국 광역통합 1호’ 전남광주특별시의 미래 100년을 향한 위대한 여정을 시도민 여러분과 함께 시작한다”고 선언했다.김 지사는 이어 “광주와 전남의 통합을 제안하고 설계한 사람으로서, 전남광주특별시의 출범과 그 완결에 더욱 막중한 책임감을 느낀다”며 “마지막으로, 중앙·지방의 광역행정 등을 두루 경험하면서 쌓아온 성과와 노하우를 지역발전에 모두 쏟아 붓겠다”는 각오를 밝혔다.한편 김 지사는 10일 무안 김대중 광장, 광주시의회 브리핑룸 등 지에서 잇따라 전남광주특별시장 선거 출마 기자회견을 가질 예정이다.광주 홍행기 기자