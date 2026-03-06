정치 [포토] 준장 진급 장성 삼정검 수여식 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/03/06/20260306800008 URL 복사 댓글 0 수정 2026-03-06 15:51 입력 2026-03-06 15:51 1/ 7 이미지 확대 이재명 대통령, 박정훈 국방부 조사본부장 삼정검 수여이재명 대통령이 6일 청와대 영빈관에서 열린 2026년 준장 진급 장성 삼정검 수여식에서 박정훈 국방부 조사본부장에게 삼정검을 수여하고 있다. 2026.3.6 청와대통신사진기자단 이미지 확대 이재명 대통령, 박정훈 국방부 조사본부장 삼정검 수여이재명 대통령이 6일 청와대 영빈관에서 열린 2026년 준장 진급 장성 삼정검 수여식에서 박정훈 국방부 조사본부장에게 삼정검을 수여하고 있다. 2026.3.6 청와대통신사진기자단 이미지 확대 이재명 대통령과 박정훈 국방부 조사본부장이재명 대통령이 6일 청와대 영빈관에서 열린 2026년 준장 진급 장성 삼정검 수여식에서 박정훈 국방부 조사본부장에게 삼정검을 수여한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 2026.3.6 청와대통신사진기자단 이미지 확대 박정훈 국방부 조사본부장과 악수하는 이재명 대통령이재명 대통령이 6일 청와대 영빈관에서 열린 2026년 준장 진급 장성 삼정검 수여식에서 기념촬영을 마친 뒤 박정훈 국방부 조사본부장과 악수하고 있다. 2026.3.6 청와대통신사진기자단 이미지 확대 2026년 준장 진급 장성 삼정검 수여식, 경례 받는 이재명 대통령이재명 대통령이 6일 청와대 영빈관에서 열린 2026년 준장 진급 장성 삼정검 수여식에서 진급자들로부터 경례를 받고 있다. 2026.3.6 청와대통신사진기자단 이미지 확대 2026년 준장 진급 장성 삼정검 수여식이재명 대통령이 6일 청와대 영빈관에서 열린 2026년 준장 진급 장성 삼정검 수여식에서 진급자들과 기념촬영을 하고 있다. 2026.3.6 청와대통신사진기자단 이미지 확대 준장 진급자에게 수여될 삼정검6일 2026년 준장 진급 장성 삼정검 수여식이 열린 청와대 영빈관에 진급자에게 수여될 삼정검이 전시돼 있다. 2026.3.6 청와대통신사진기자단 이재명 대통령이 6일 청와대 영빈관에서 열린 2026년 준장 진급 장성 삼정검 수여식에서 박정훈 국방부 조사본부장에게 삼정검을 수여하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지