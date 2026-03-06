메뉴
조현 외교부 장관 “인천행 UAE 민항기 오늘 운항 시작”

백서연 기자
수정 2026-03-06 11:12
입력 2026-03-06 11:12
조현 외교부 장관이 5일 청와대에서 이재명 대통령 주재로 열린 국무회의에서 중동 상황 관련 대응 현황 및 계획 관련 부처보고를 하고 있다. 2026.3.5 연합뉴스
조현 외교부 장관이 5일 청와대에서 이재명 대통령 주재로 열린 국무회의에서 중동 상황 관련 대응 현황 및 계획 관련 부처보고를 하고 있다. 2026.3.5 연합뉴스


조현 외교부 장관은 중동 정세와 관련해 아랍에미리트(UAE)에서 한국으로 오는 민항기가 6일부터 운항할 것이라고 밝혔다.

조 장관은 이날 국회 외교통일위원회 전체회의에 출석해 “어젯밤에 UAE 외교장관과 통화를 갖고 UAE의 민항기가 인천까지 바로 출항할 수 있도록 부탁했다”며 “오늘부터 아마 항공 서비스가 시작될 것으로 보인다”고 말했다.

조 장관은 UAE에 3000명 가까이 되는 한국 국민이 있다며 “전세기도 준비하는 상황”이라고 설명했다.

앞서 조 장관은 전날 밤 압둘라 빈 자이드 알 나흐얀 UAE 부총리 겸 외교장관과 전화 통화를 갖고 우리 국민의 신속하고 안전한 귀국을 위해 전세기 이착륙을 포함한 UAE 정부의 각별한 관심과 지원을 요청했다. 압둘라 장관은 이란 공격으로 UAE를 포함한 걸프협력이사회(GCC·아라비아 반도 6개국으로 구성) 회원국 내 공항 등 민간 시설이 큰 피해를 봤다며 우리 측 관심과 지지를 요청했다.

백서연 기자
