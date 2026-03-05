“尹, 친구 애 봐주다 9수했다”…전한길 “너무 멋진 미담”

이미지 확대 법원 앞 집회 참석한 전한길 한국사 강사 출신 보수 유튜버 전한길씨가 19일 서초구 서울중앙지방법원 앞에서 열린 윤석열 전 대통령 지지자 집회에 참석해 있다. 2026.2.19 연합ㅂ뉴스

이미지 확대 이준석-전한길 ‘부정선거’ 무제한 토론 개혁신당 이준석 대표(왼쪽)와 한국사 강사 출신 유튜버 전한길(본명 전유관)이 27일 부정선거를 주제로 유튜브 채널 ‘펜앤마이크TV’를 통해 생중계 무제한 토론을 하고 있다. 2026.2.27 펜앤마이크TV 유튜브 캡쳐.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국사 강사 출신 유튜버 전한길(본명 전유관)이 “너무 멋진 미담”이라며 윤석열 전 대통령의 사법시험 9수 일화를 전해 눈길을 끌었다.전씨는 지난 4일 자신의 유튜브에서 ‘윤 전 대통령의 9수 이유’라는 주제로 국정원 공작관 출신 유튜버 최수용과 대화를 나눴다.최씨는 “다음 주가 시험인데 결혼한 친구가 ‘아내가 집을 나가 아이를 맡길 사람이 없다’고 하자 윤 전 대통령이 알사탕을 한 봉지 사 들고 가 3박 4일 동안 아이들을 돌봤다”며 “이런 일이 여러 번 있었다”고 밝혔다.또 “동기가 결혼하면서 ‘함을 져 줄 친구가 없다’고 하면 시골까지 가서 도와주기도 했다”며 “윤 전 대통령은 사회적으로 큰 문제가 생기면 해결될 때까지 파고드는 성향이 있었다”고 주장했다. 이에 전씨는 “너무 멋진 미담”이라며 호응했다.전씨는 이날 방송에서 최근 윤 전 대통령과 소통한 사실도 공개했다. 전씨는 “현재 정세와 심경을 담아 A4용지 7장 분량의 편지를 변호인을 통해 전달했다”고 설명했다.전씨 주장에 따르면 윤 전 대통령은 변호인을 통해 “편지를 받고 반가웠다”며 “이준석 개혁신당 대표와의 부정선거 TV 토론을 보고 또 소식도 들었다”고 답했다고 한다. 이어 “국민을 일깨운 성공적이고 대단한 토론이었다”며 전씨의 “용기와 헌신에 감사한다”는 취지의 메시지를 전했다고 주장했다.전씨는 자신을 둘러싼 갈등도 언급했다. 그는 “윤 전 대통령에게 ‘전한길을 믿지 말라’는 악의적인 편지가 전달되고 있다는 말을 들었다”며 자신과 윤 전 대통령을 이간질하려는 세력이 있다고 주장했다.같은 방송에서 국민의힘 윤상현 의원과의 관계 단절도 선언했다. 윤 의원이 윤 전 대통령에게 ‘윤어게인’을 주장하는 세력과 거리를 두라는 취지의 편지를 보냈다는 사실이 알려지자 전씨는 윤 의원을 “배신자”라고 비판했다.전씨는 “당신을 안다는 것 자체가 치욕스럽다”며 “전화번호를 삭제하겠다. 다시는 나에게 전화하지 말라”고 강조했다.김유민 기자