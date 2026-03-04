정치 합장하는 정청래-장동혁 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/03/04/20260304500098 URL 복사 댓글 0 안주영 기자 수정 2026-03-04 11:13 입력 2026-03-04 11:10 이미지 확대 국회정각회 신춘법회 정청래 더불어민주당 대표와 장동혁 국민의힘 대표가 4일 국회 도서관에서 열린 2026 국회 정각회 신춘법회에 참석해 합장하고 있다. 2026.3.4 안주영 전문기자 정청래 더불어민주당 대표와 장동혁 국민의힘 대표가 4일 국회 도서관에서 열린 2026 국회 정각회 신춘법회에 참석해 합장하고 있다. 안주영 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지