합장하는 정청래-장동혁

이미지 확대 국회정각회 신춘법회 정청래 더불어민주당 대표와 장동혁 국민의힘 대표가 4일 국회 도서관에서 열린 2026 국회 정각회 신춘법회에 참석해 합장하고 있다. 2026.3.4 안주영 전문기자

