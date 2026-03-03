국힘, 윤어게인과 장외 투쟁… “李대통령, 사법 3법 거부권 써야”

국회에서 청와대까지 도보 행진

이미지 확대 장동혁 대표를 비롯한 국민의힘 관계자들이 3일 국회 본관 앞에서 열린 ‘사법독립 헌정수호를 위한 대국민 호소 국민대장정 규탄대회’에서 구호를 외치고 있다. 앞줄 왼쪽부터 이종배 의원, 김민수 최고위원, 장 대표, 송언석 원내대표, 양향자 최고위원.

홍윤기 기자

2026-03-04 10면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국민의힘이 3일 국회에서 청와대까지 도보 투쟁을 시작으로 더불어민주당의 ‘사법 3법’ 강행 규탄 장외 투쟁에 돌입했다. ‘절연 거부’ 내홍이 이어지는 가운데 강도 높은 대여 투쟁을 통한 내부 결집에 나선 것이다. 하지만 첫날부터 ‘윤어게인’ 행렬이 뒤를 따르면서 혼란상이 벌어지기도 했다.이날 오후 1시 30분 국회 본관 계단 앞에서 시작된 대장정 출정식에서 송언석 원내대표는 “이재명 대통령께 강력하게 경고한다. 장기 독재의 꿈을 버리고 헌정질서를 수호하기 위해 사법파괴 3법에 대해서 거부권을 행사해야 할 것”이라며 “끝까지 싸우고 또 싸워서 대한민국의 헌정질서와 법치를 지켜낼 것”이라고 말했다.윤어게인을 외치는 강성 지지자들은 출정식에서부터 등장했다. 태극기와 윤어게인 모자 및 띠를 두른 이들과 보수 유튜버들은 “윤석열 윤석열 윤어게인”, “장동혁 흔들지 마라”, “배신하면 낙선이다” 등을 외쳤다. 당 차원의 별다른 제지는 없었다. 이들은 송 원내대표의 규탄사 도중에도 “똑바로 안 하면 죽는다”, “말로만 말고 싸워라” 등 욕설을 내뱉었다. 욕설은 최근 당의 노선 전환 필요성을 언급한 당권파 신동욱 최고위원, 친한(친한동훈)계 의원들의 이름을 부르면서도 계속됐다. 장 대표가 출정사에 나서자 이들은 장 대표 이름을 연호했다. 장 대표는 “모든 자유 우파 동지 여러분께 간곡히 호소드린다”며 “이번 지방선거에서 승리할 수 있도록 자유민주주의 헌정수호라는 하나의 구호로 힘을 모아 달라”고 당부했다.장 대표가 울먹이자 지지자들의 연호는 더 커졌고, 피켓을 들고 서 있던 일부 국회의원은 피켓을 내려놓고 현장에서 이탈했다. 한 중진 의원은 “왜 우리가 국회에서 윤어게인 장동혁 집회를 해주고 있는지 모르겠다”고 말했다.도보 행진은 장 대표와 송 원내대표, 김민수 최고위원이 맨 앞에서 대열을 이끌고 여의도광장~마포대교~공덕동~광화문~청와대로 3시간가량 이어졌다. 청와대 사랑채 앞에서는 다시 한번 규탄 기자회견을 진행했다.국민의힘 의원들과 원외당협위원장 뒤는 윤어게인 행렬이 태극기, 성조기, ‘ONLY YOON’ 피켓을 들고 뒤따랐다. 한 수도권 원외위원장은 도보 행진 후 “우리 때문에 경찰 지원을 받으며 저 사람들이 서울 시내를 누비게 된 것”이라며 “중도층이 제일 싫어할 일이 벌어진 것”이라고 불만을 터뜨렸다.김현정 민주당 원내대변인은 “극우 유튜버 방송용 장외투쟁인가”라며 “장 대표가 위기 때마다 필리버스터로 시간을 끌고 단식으로 어물쩍 넘기더니, 지지율이 땅 파고 들어갈 정도가 되자 이제는 ‘대국민 호소 도보 행진’에 나선다고 한다”고 힐난했다.손지은·곽진웅·박효준 기자