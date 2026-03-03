중동 13개국에 우리 국민 2만여명 체류…이란 인접국 대피… 군 수송기 투입 검토

여행 등 단기 체류만 4000여명

축구 이기제·배구 이도희도 대피

이미지 확대 이란 침략 멈춰라! 미 트럼프 규탄 퍼포먼스 트럼프 규탄 국제민중행동 조직위원회 구성원들이 3일 오후 서울 종로구 주한 미국대사관 앞 광화문 광장에서 이란 침략 전쟁 미국 트럼프 규탄 퍼포먼스를 하고 있다. 2026.03.03. 뉴시스

2026-03-04 3면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미국의 대(對)이란 공습으로 이란에 체류 중인 우리 국민들이 대피에 나섰다. 정부는 안전한 대피를 위해 군 수송기를 투입하는 방안도 검토하고 있다.3일 외교부에 따르면 이란에 체류 중인 국민들은 주이란 대사관의 협조를 받아 인접국으로 대피하고 있다. 박일 외교부 대변인은 대피 조치와 관련해 “구체적인 조치를 취하고 있다”면서 “국민의 안전과 관련된 문제이기 때문에 구체적 사항을 공유하기는 어렵다”고 밝혔다.이들 가운데는 이란 프로축구 리그에서 활동하고 있는 축구선수 이기제와 이란 여자 배구 국가대표팀 이도희 감독도 포함된 것으로 알려졌다.국회 외교통일위원회 소속 더불어민주당 의원들과 외교부 당국자들은 이날 국회에서 ‘이란 사태 당정 간담회’를 열었다. 당정은 현재 중동 지역 13개국에 단기 체류자 4000여명을 포함한 약 2만 1000여명이 체류 중이라고 밝혔다.외통위 간사인 김영배 의원은 “우선 긴급 조치가 필요한 여행객 등의 수요를 파악하고 있다”며 “현재 영공이 폐쇄된 나라를 제외한 쪽으로 이동하는 방향을 검토하기로 했다”고 말했다. 또 현재 중동 지역에는 한국 원유 수송선과 상선 총 30여척이 떠 있는 것으로 파악됐다.대피 작전에 군 수송기가 투입될 수 있다는 관측도 나온다. 공습 이후 바레인, 아랍에미리트(UAE), 카타르, 쿠웨이트 등 일부 국가들이 영공을 폐쇄해 현지 교민과 여행객이 비행기 표를 구하는 데 어려움을 겪고 있다.정빛나 국방부 대변인은 “안규백 장관이 교민 철수 지원 요청 시에 군 자산이 즉각적으로 투입돼 본연의 임무를 수행할 수 있도록 지시를 내렸다”면서 “철저히 준비하고 있지만 아직 지원 요청은 없는 것으로 알고 있다”고 설명했다.한편 강훈식 청와대 비서실장은 이날 청와대에서 수석보좌관회의를 주재했다. 청와대 핵심 관계자는 전날 “아직 이번 사태가 초기 단계인 것으로 파악하고 있다”며 “지금은 정부도 상황을 모니터링하고 있다. 결론을 도출하거나 예측하는 상황은 아니다”라고 밝혔다.서울 이주원·강동용·마닐라 박기석 기자