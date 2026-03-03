신정훈 “임기 내 인구 350만, 신남방 경제 중심도시 완성”

3일 광주시의회서 전남광주통합특별시 초대 시장 출사표

‘준연방제 수준 분권형 자치정부’ 등 경제수도 비전 제시

20조원 자산 투입해 에너지·AI·신남방 ‘3대 산업축’ 완성

이미지 확대 신정훈 국회 행정안전위원장이 3일 광주시의회에서 ‘전남광주특별시장 출마’ 기자회견을 하고 있다. 신정훈 국회의원실 제공

국회 행정안전위원장으로 통합특별법을 이끌어낸 신정훈 국회의원(전남 나주·화순)이 전남광주특별시 초대 시장 출마를 공식 선언했다.신 의원은 “통합법 통과는 완성이 아니라 새로운 시작”이라며 “전남광주특별시를 준연방제 수준의 분권형 자치정부로 만들겠다”는 비전을 제시했다.신 의원은 3일 오후 광주시의회 브리핑룸에서 출마 선언을 하고 “통합이 단순한 행정구역 결합이나 중앙 권한의 광역 이전에 머물러선 안 된다”며 “광역의 권한을 다시 시·군·구 기초정부로, 그리고 궁극적으로는 시민에게 돌려주는 구조를 행정으로 완성하겠다”고 밝혔다.신 의원은 전남·광주를 ‘신남방 경제 중심도시’로 표현하며, 임기 내 ▲인구 350만 명 ▲1인당 소득 5만 달러 ▲300조 원 투자 기반 완성을 핵심 목표로 제시했다.특히 부산·경남의 북극항로 전략에 대응해, 전남·광주를 글로벌 사우스(Global South)와 연결하는 남부 공급망의 허브로 키우겠다는 구상을 내놓았다. 이를 위해 여수·광양·목포의 항만과 무안국제공항, 재생에너지 인프라를 결합한 ‘복합 거점 전략’을 실행한다는 복안이다.신 의원은 또, 지역 경제의 체질을 바꾸기 위한 ▲에너지 주권 ▲제조 고도화 ▲글로벌농생명 ▲AI디지털전환 등 ‘4대 전략’을 발표했다.이와 함께 광주의 미래를 위한 ▲광주공항부지에 센트럴파크형 미래도시 조성 ▲충장로에 E스포츠 문화산업단지 조성 ▲1조원 규모 청년창업·도전펀드 조성 등 3대 특화 전략도 공개했다.신 의원은 특히 정부가 투입하는 4년간 20조 원의 재원에 대해 “역사적 희생에 대한 보상이자 미래 30년을 바꿀 전략 자산”이라며 “투자전략위원회를 구성해 투명하게 집행하고, 행정 구조 혁신을 통해 절감된 예산을 교통·의료·돌봄 등 민생 분야에 우선 투입하겠다”고 밝혔다.광주 홍행기 기자