송언석 “필리버스터 중단… TK 통합 법사위 열어 달라”

정청래 “필버할 힘 없나, 님들 업보”

충남·대전 통합 무산 책임 공방엔

與 “미래 말살” vs 野 “가짜 통합”

이미지 확대 국힘 ‘필버’ 전면 중단 송언석 국민의힘 원내대표가 1일 국회에서 열린 기자간담회에서 대구·경북 행정통합 특별법 처리를 요구하며 필리버스터(무제한 토론)를 전면 중단한다고 밝히고 있다. 왼쪽부터 유상범 원내운영수석부대표, 송 원내대표, 김은혜 원내정책수석부대표.

2026-03-02 14면

국민의힘이 1일 지난달 24일부터 이어온 필리버스터(무제한토론)를 중단하고 국회 법제사법위원회에서 제동이 걸린 경북·대구 행정통합 특별법 처리를 요구했다. 하지만 더불어민주당은 지역 내 반대를 지적하며 “정리 못한 님들의 업보”라고 반응했다.송언석 국민의힘 원내대표는 이날 국회 기자간담회에서 “필리버스터 때문에 법사위를 열지 못한다는 주장이 아무런 근거 없는 주장임을 알지만 필리버스터를 중단해 통합법 처리를 위한 법사위 개최에 시간적 여유를 드리기로 결정했다”고 밝혔다. 앞서 민주당 소속 추미애 법사위원장은 “필리버스터부터 중단하라”며 법사위 개최 요구를 일축한 바 있다.국민의힘은 지난달 26일 대구·경북 25명 국회의원이 통합 찬성 의견을 모았고, 시도의회 정수 문제로 우려를 표했던 대구시의회도 ‘적극 찬성’ 성명을 발표했다. 이에 국민의힘은 추 위원장이 의결을 보류했던 ‘야당과 시도의회 반대’가 해결된 만큼 즉시 통합법을 처리해야 한다는 입장이다. 국민의힘은 전남·광주 특별법에도 필리버스터를 하지 않기로 했다.반면 한병도 민주당 원내대표는 국회에서 기자들을 만나 “시의회의장단의 반대는 반대가 아닌가”라며 “필리버스터 중단이 답이 아니다. 더 중요한 건 시도민들의 단일화 안을 진정성 있게 만들어 오는 것”이라고 말했다. 정청래 민주당 대표는 페이스북에 “이제 필버할 힘도 없는가 본데 더 이상 억지 청개구리 심보 부리지 마소. TK 통합은 찬반 정리 못한 님들 업보요”라고 썼다.충남·대전 통합 무산을 둘러싼 책임 공방도 계속됐다. 정 대표는 충남 천안에서 열린 ‘충남·대전 미래 말살 매향 5적 규탄대회’에 참석했다. 민주당은 장동혁 국민의힘 대표, 김태흠 충남지사, 이장우 대전시장, 홍성현 충남도의장, 조원휘 대전시의장을 ‘매향 5적’으로 규정했다.김 지사는 페이스북에 “내가 대전·충남 행정통합의 최초 설계자”라며 “하지만 민주당이 선거를 의식해 급조한 졸속 통합안, 이런 ‘가짜 통합’을 반대하는 것이다. 그런데 마치 내가 통합을 원칙적으로 막고 있는 것처럼 몰아가며 정치적 쇼를 하고 있다”고 지적했다. 그러면서 민주당에 ‘끝장토론’, 이재명 대통령에게는 면담을 요구했다.손지은·김서호 기자