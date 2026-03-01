조국 “지분 얘기하면 연대는 깨진다”…“서울·부산은 단일화 연대 원칙”[인터뷰]

창당 2주년 맞은 조국혁신당

조국 “가장 잘 한 선택은 창당”

더불어민주당과 선거 연대 여부

“늦어도 4월 중순까진 결론내야”

연대 무산 시 ‘자력갱생’ 당선 각오

이미지 확대 조국 조국혁신당 대표가 지난 27일 국회 본관 당대표실에서 서울신문과 인터뷰 하고 있다. 2026.2.27 이지훈 기자

조국 조국혁신당 대표는 더불어민주당과의 선거 연대에 대해 “국민의힘 당선 가능성이 ‘0’인 곳은 자유롭게 경쟁하고하자는 게 대원칙”이라고 말했다.조 대표는 오는 3일 혁신당 창당 2주년을 앞두고 지난 27일 국회 본관 당대표실에서 진행한 서울신문과의 인터뷰에서 “늦어도 4월 중순까진 연대 여부가 정해져야 한다”며 “(합당 논의처럼) 뒤집어지면 또 우리는 피해를 본다”고 말했다.등에 대해선 “”고 지적했다. 다음은 강병철 정치부장과의 대담.-선거 연대 여부가 정해져야 전략을 세울 텐데.“민주당이 말하는 연대가 선거 연대인지 답을 달라고 했는데 답이 없다.한다. 민주당이 공식적으로 한다 안한다 정해야 한다. 양당 위원회가 합의했는데 민주당 최고위원회, 의원총회에서를 입는다.”-양보할 수 없는 연대 원칙은 뭔가.“극우 심판, 국민의힘 제로를 위한 선거연대가 원칙이고, 상호 신뢰와 상호 존중이 있어야 통합으로 갈 수 있다.”-존중이라면 민주당의 양보를 말하나.“연대라 하면 지분을 생각할지 모르겠지만 그 얘기를 하면 연대는 깨진다. 원칙이 몇 가지 있다. 첫째로이 필요하다. 토지공개념을 ‘빨갱이’라고 하는, 그건 얘길 하지 말자는 거다. 둘째로 대의를 공유하고를 처리하는 방법 필요하다. 또 양당 후보을 정해야 한다.”-연대가 무산된다면.“어느 지역이든 나가 민주당, 국민의힘 후보를 이기고 당선될 각오다.. 자력으로 해야이 생긴다.”-본인 출마 지역도 선거 연대와 연계되나.“그런 셈이다. 당의 시간표가 있고 조국의 시간표가 있는데 이를 맞춰가는 작업이 필요하다.될 것 같다. 당과 정치인 조국 양쪽 모두에 좋은 선택을 해야 한다.”-전북 군산·김제·부안갑, 경기 평택을 출마설이 나오는데.. 후보 진용을 전국적으로 갖춰야 하는데 완비가 안 됐다. 민주당 현역 의원이 광역단체장 후보가 되면 그 자리가 빈다.”-귀책 사유가 있는 당의 공천 문제는.“원래 민주당은 개정 전 당규에 후보 못 낸다고 돼 있었다. 정치개혁 차원에서 여야 막론하고 귀책 사유 있는 당은 후보를 내선 안 되고, 사과를 해야 한다.한다.”-합당 논의 국면에서 ‘조국 대권론’이 등장했는데.“갑자기 밀약론으로 정청래 대표뿐 아니라 조국에 대한 공격도 엄청났다.. 모든 정치적 기획은 이유가 있고 목적이 있다.이다.”-이익을 얻는 사람이 누군가.“그걸 내 입으로 말해야 하겠나.”-‘뉴이재명’론도 기획의 연장이라 보나.“이재명 대통령의 진가를 새롭게 알아보는 사람이 생긴 건 좋은 일이지만 이 프레임으로 이익을 얻으려는 사람들이 있다.이다. 코미디다. 이언주 최고위원은 뉴이재명이니까 옹호해야 되고 유시민은 올드 이재명이니까 공격해야 한다는 게 말이 되나.”-당 지지율이 답보 상태다.“이재명 정부가 잘하고 있어 ‘마음 쏠림’ 현상이 발생하고 있다.이다. 민주당보다 더 진보적인다.”-신토지공개념 입법은 언제.“법안은 이미 준비돼 있다. 5월 9일 ‘다주택자 양도세 중과 유예 종료’ 전후로 부동산 시장이 어떻게 바뀌는지를 보고 발표할 계획이다.. 이심전심, 아니.”-‘사법개혁 3법’ 입법이 마무리됐는데.“법원 입장에선 입법부가 권한을 침해한다고 생각하겠지만라고 본다. 조희대 대법원의 책임이다. 6월 이후 법원행정처 폐지도 논의해야 한다.”-‘조국의 선택’ 책을 냈다. 잘한 선택과 후회되는 선택은.이었다.했다. 문재인 전 대통령은 장관 지명 전에 출마를 권하셨다. 이유 막론하고 제 선택으로 가족 전체가 고통 겪은 건 아비 입장에서 고통스러운 일이다.”김헌주·이준호 기자