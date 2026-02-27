‘박영재 사의’에 野 법사위 의원들 “사법 침탈 심각하다는 뜻”

나경원 “제대로 싸우지 못하는 당 현실 참담”

“법원의 항복사인으로 읽혀질 수 있어” 우려

주진우 “사법부의 ‘문제제기’ 묵살해선 안돼”

이미지 확대 나경원 국민의힘 의원이 20일 서울 여의도 국회에서 열린 ‘4심제·대법관증원·법왜곡죄’ 이재명 재판 뒤집기 사법파괴 3대 악법 저지 긴급토론회에서 인사말을 하고 있다. 뉴스1

이미지 확대 주진우 국민의힘 의원. 뉴시스

나경원 국민의힘 의원은 27일 박영재 법원행정처장(대법관)이 사퇴 의사를 밝힌 데 대해 “고심 끝 결단이겠지만 더불어민주당의 정치 폭력에 대한 법원의 항복 사인으로 읽혀질 수 있다”고 우려를 나타냈다.국회 법제사법위원회 소속 나 의원은 이날 페이스북에 “박 처장으로서는 고심이 깊을 수밖에 없었을 것”이라며 “‘법왜곡죄’(형법 개정안)가 시행되면 이제 판사들은 민감한 형사사건을 맡지 않으려 할 것이고 법리와 양심, 소신으로 판결하기 어려워질 것”이라고 했다. 그러면서 “이러한 부작용이 뻔히 보이는데 법원행정처장 자리를 지키며 방관하긴 어려웠을 것”이라고 덧붙였다.나 의원은 “민주당은 전날 조희대 대법원장의 탄핵을 예고하며 ‘법왜곡죄 처벌 대상 1호’라 했는데, 조 대법원장이 이재명 대통령의 선거법 사건을 ‘유죄 취지로 파기환송’ 했기 때문”이라며 “박 처장은 바로 그 선거법 파기환송의 주심 대법관이었다. 법왜곡죄 2호 대상으로 민주당이 벼르고 있을 것”이라고도 했다.나 의원은 당 내홍을 언급하면서는 “이 헌법파괴 현장에서 우리 당이 제대로 싸우지 못하고 극심한 내분으로 국민들에게 제대로 신뢰받지 못한 현 상황, 사법부에게 버티라고만 할 수도 없는 답답하고 질식할 것 같은 현실이 참담하다”고 했다.같은 상임위 소속 주진우 의원도 소셜미디어(SNS)에 박 처장 사퇴 의사에 대해 “사법부 침탈이 그만큼 심각하다는 뜻”이라며 “대법원장과 일선 판사들의 고뇌에 찬 문제 제기를 묵살해서는 안 된다”고 했다. 그러면서 “이 대통령이 26명의 대법관 중 22명을 임명하면 사법부가 예속된다. 국민 머리 꼭대기에 앉겠다는 오만한 민주당 정부는 반드시 심판받을 것”이라고 지적했다.곽진웅 기자