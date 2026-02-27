정청래, 박영재 법원행정처장 사의 표명에 “사표 낼 사람은 조희대”

정청래 “사법불신 원흉, 조희대 사퇴하라”

이미지 확대 정청래 더불어민주당 대표가 27일 대구 2.28 민주운동기념회관에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

정청래 더불어민주당 대표는 27일 박영재 법원행정처장이 여권 중심으로 추진 중인 ‘사법개혁 3법’에 책임지고 사의를 표명하자 “사표를 낼 사람은 조희대 대법원장”이라며 대법원을 향한 공세를 높였다.정 대표는 이날 페이스북에 ‘박영재 법원행정처장, 민주당 사법 개혁 강행에 사의 표명’이라는 언론 보도를 언급하며 “사법 불신의 원흉, 조희대 대법원장은 즉각 사퇴하라”고 적었다.민주당 의원들도 박 처장의 사의 표명을 비판하며 조 대법원장 역시 책임지고 사퇴해야 한다고 요구했다.이성윤 최고위원은 페이스북에서 박 처장을 겨냥해 “대법관직도 내려놔야 한다”면서 “주심이 사퇴했으니, 재판장 조희대도 사퇴해야 한다”고 강조했다.이건태 의원도 “개혁을 거부하며 조직의 기득권을 지키겠다는 선언”이라며 “국민의 요구 앞에서 책임을 다하겠다는 자세는 보이지 않고 마치 생떼를 쓰는 태도”라고 비판했다. 그러면서 “국민을 위한 사법부가 되려면 ‘반발’이 아니라 ‘개혁’으로 답해야 한다”고 덧붙였다.이준호 기자