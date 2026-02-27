송언석, ‘신천지 의혹’ 당사 압색 “야당 심장 찌르겠다는 뜻”

“대한민국 이미 전체주의 독재국가 돌입”
의원 공지 통해 ‘중앙당사 집결’ 요청도
與 본회의 강행처리에 “일당독재 정치”
TK 특별법 관련해 “법사위 개최 요청”
송언석 국민의힘 원내대표가 27일 검·경 합동수사본부가 ‘신천지 당원 가입 의혹’ 관련 국민의힘 당사에 대한 압수수색에 나선 데 대해 “특검과 검찰이라는 정권의 충견들이 야당의 심장을 찌르겠다는 뜻”이라고 비판했다.
송 원내대표는 이날 국회 기자간담회에서 “조금 전 국민의힘 당사에 압수수색이 들어왔다”며 “특검에 이어 이번에는 합수본이 국민의힘 당원명부를 강탈하겠다고 한다”고 했다.
그러면서 “대한민국은 이미 전체주의 독재국가로 돌입했다. 야당 탄압, 야당 말살 이것이 바로 독재”라며 “국민의힘은 현 체제가 이미 정상적인 민주공화국이 아니라 독재정이라는 인식 하에 비상수단을 동원해 맞서 싸울 것”이라고 했다.
송 원내대표는 의원 공지를 통해 “현재 중앙당사에 합수본의 신천지 관련 압수수색 시도가 있다”며 “국회 경내 대기 중인 필리버스터(무제한 토론) 본회의장 지킴조 외 의원들은 중앙당사로 모여주시기 바란다”고 했다.
송 원내대표는 더불어민주당의 이른바 ‘법왜곡죄’(형법 개정안) 본회의 강행 처리 등 국회 상황에 대해선 “민주당은 본회의 법안 상정 직전에 의원총회를 열어 법왜곡죄, 북한식 부당판결제 수정안을 제출해 통과시켰다”며 “어제는 여야 합의 일정이었던 우리 당 추천 방송미디어통신위원회 상임위원을 의원총회에서 선동해 본회의에서 부결시켜 버렸다”고 비판했다.
그러면서 “민주당 의원총회장에서 모든 법안과 정책이 좌지우지되고 있는 이런 정치가 바로 일당독재 정치”라며 “중국 문화대혁명 때 홍위병들이 사회 전반에 공포 분위기를 조성하면서 국가를 대혼란 상태로 몰아간 것처럼, 집권여당 의원들이 집단 광기에 휩싸여 국회를 유린하고 헌법을 부수고 있다”고 했다.
대구·경북(TK) 통합 특별법과 관련해서는 “이번 임시국회 회기 내 처리할 수 있도록 더불어민주당에 조속한 법제사법위원회 개최를 요청했다”고 했다. 이어 “민주당이 진정 지역 균형발전을 원한다면 야당을 갈라치기 하는 이간계를 즉각 멈추고 대구·경북 행정 통합법을 즉시 처리해야 할 것”이라고 했다.
곽진웅 기자
