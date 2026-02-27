송언석, ‘신천지 의혹’ 당사 압색 “야당 심장 찌르겠다는 뜻”

“대한민국 이미 전체주의 독재국가 돌입”

의원 공지 통해 ‘중앙당사 집결’ 요청도

與 본회의 강행처리에 “일당독재 정치”

TK 특별법 관련해 “법사위 개최 요청”

이미지 확대 국민의힘 송언석 원내대표가 27일 국회에서 열린 기자간담회에서 현안 관련 발언을 하고 있다. 연합뉴스

송언석 국민의힘 원내대표가 27일 검·경 합동수사본부가 ‘신천지 당원 가입 의혹’ 관련 국민의힘 당사에 대한 압수수색에 나선 데 대해 “특검과 검찰이라는 정권의 충견들이 야당의 심장을 찌르겠다는 뜻”이라고 비판했다.송 원내대표는 이날 국회 기자간담회에서 “조금 전 국민의힘 당사에 압수수색이 들어왔다”며 “특검에 이어 이번에는 합수본이 국민의힘 당원명부를 강탈하겠다고 한다”고 했다.그러면서 “대한민국은 이미 전체주의 독재국가로 돌입했다. 야당 탄압, 야당 말살 이것이 바로 독재”라며 “국민의힘은 현 체제가 이미 정상적인 민주공화국이 아니라 독재정이라는 인식 하에 비상수단을 동원해 맞서 싸울 것”이라고 했다.송 원내대표는 의원 공지를 통해 “현재 중앙당사에 합수본의 신천지 관련 압수수색 시도가 있다”며 “국회 경내 대기 중인 필리버스터(무제한 토론) 본회의장 지킴조 외 의원들은 중앙당사로 모여주시기 바란다”고 했다.송 원내대표는 더불어민주당의 이른바 ‘법왜곡죄’(형법 개정안) 본회의 강행 처리 등 국회 상황에 대해선 “민주당은 본회의 법안 상정 직전에 의원총회를 열어 법왜곡죄, 북한식 부당판결제 수정안을 제출해 통과시켰다”며 “어제는 여야 합의 일정이었던 우리 당 추천 방송미디어통신위원회 상임위원을 의원총회에서 선동해 본회의에서 부결시켜 버렸다”고 비판했다.그러면서 “민주당 의원총회장에서 모든 법안과 정책이 좌지우지되고 있는 이런 정치가 바로 일당독재 정치”라며 “중국 문화대혁명 때 홍위병들이 사회 전반에 공포 분위기를 조성하면서 국가를 대혼란 상태로 몰아간 것처럼, 집권여당 의원들이 집단 광기에 휩싸여 국회를 유린하고 헌법을 부수고 있다”고 했다.대구·경북(TK) 통합 특별법과 관련해서는 “이번 임시국회 회기 내 처리할 수 있도록 더불어민주당에 조속한 법제사법위원회 개최를 요청했다”고 했다. 이어 “민주당이 진정 지역 균형발전을 원한다면 야당을 갈라치기 하는 이간계를 즉각 멈추고 대구·경북 행정 통합법을 즉시 처리해야 할 것”이라고 했다.곽진웅 기자