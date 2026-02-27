대구 찾은 정청래 “TK 통합 무산되면 100% 국힘 책임…석고대죄하라”

이미지 확대 대구 현장 최고위원회의서 발언하는 정청래 대표 정청래 더불어민주당 대표가 27일 대구 중구 2.28 민주운동기념회관에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2026.2.27. 연합뉴스

정청래 더불어민주당 대표가 대구·경북(TK) 행정통합 특별법이 국회 법제사법위원회에서 보류된 데 대해 “국민의힘 법사위원들, 장동혁 대표, 송언석 원내대표는 일단 석고대죄하고 대국민 사과하라”고 했다.정 대표는 27일 오전 대구 중구 2·28 민주운동 기념회관에서 현장 최고위원회의에서 “이재명 정부가 추진하는 행정통합에 딴지를 걸고, 발목 잡고, 반대하고, 혼란스럽게 만든 부분에 대해 대국민 사과부터 하라”며 이같이 말했다.정 대표는 또 장 대표가 행정통합 특별법 처리와 관련한 회담에 응하지 않고 있다는 점을 지적했다. 그는 “저는 이미 장 대표에게 양당 대표 회담을 제안한 바 있는데 지금까지 대답 없는 메아리”라면서 “‘윤어게인’ 세력과 절연하지 못하고 사과조차 할 수 없는 갈팡질팡한 당내 사정, 어제 당 지지율 10% 진입으로 멘붕(멘탈 붕괴)이 온 건 알겠는데 양심은 갖고 살자”고 강도 높게 비판했다.그는 장 대표와 송 원내대표를 언급하며 “TK 시도민들 잘살게 해주겠다는데, 정작 이 지역 국회의원들은 왜 반대하느냐”며 “도대체 이해할 수 없다”고 꼬집었다.그는 이어 국회부의장인 주호영 국민의힘(대구 수성갑) 의원을 향해 “주 의원이 ‘TK 통합 특별법을 2월 임시국회 내 처리하겠다는 방침을 민주당 당론으로 확정해달라’는 황당한 발언을 했는데, 해괴한 논리”라며 “TK 통합 특별법을 이번 임시회 내 처리하겠단 방침을 국민의힘 당론으로 확정해달라는 말씀으로 주 의원에게 돌려드린다”고 말했다.앞서 주 부의장은 전날 페이스북에 “정 대표의 대구 방문이 보여주기식 행보로 끝나서는 안 된다”며 “대구에 발을 딛기 전 통합특별법 통과를 당론으로 확정하고 시도민에게 확실한 청사진을 제시해야 한다”고 요구한 바 있다.정 대표는 이와 함께 대전·충남 통합 특별법에 대해서도 “김태흠 충남지사와 이장우 대전시장 본인들이 먼저 하자고 주장한 것 아닌가”라며 “국민의힘은 청개구리 정당인가”라고 날을 세웠다.끝으로 그는 “대구·경북 시민·도민들께 말씀드린다. 여러분이 뽑은 국민의힘 소속 의원들이 대구·경북 통합에 반대한다. 여러분이 이들에게 정문일침을 주기를 바란다”며 “이번 통합이 무산된다면 그것은 100% 국민의힘 책임이라는 것을 다시 한번 말씀드린다”고 했다.대구 민경석 기자