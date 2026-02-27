대구 찾은 정청래 “TK 통합 무산되면 100% 국힘 책임…석고대죄하라”

정청래 더불어민주당 대표가 대구·경북(TK) 행정통합 특별법이 국회 법제사법위원회에서 보류된 데 대해 “국민의힘 법사위원들, 장동혁 대표, 송언석 원내대표는 일단 석고대죄하고 대국민 사과하라”고 했다.
정 대표는 27일 오전 대구 중구 2·28 민주운동 기념회관에서 현장 최고위원회의에서 “이재명 정부가 추진하는 행정통합에 딴지를 걸고, 발목 잡고, 반대하고, 혼란스럽게 만든 부분에 대해 대국민 사과부터 하라”며 이같이 말했다.
정 대표는 또 장 대표가 행정통합 특별법 처리와 관련한 회담에 응하지 않고 있다는 점을 지적했다. 그는 “저는 이미 장 대표에게 양당 대표 회담을 제안한 바 있는데 지금까지 대답 없는 메아리”라면서 “‘윤어게인’ 세력과 절연하지 못하고 사과조차 할 수 없는 갈팡질팡한 당내 사정, 어제 당 지지율 10% 진입으로 멘붕(멘탈 붕괴)이 온 건 알겠는데 양심은 갖고 살자”고 강도 높게 비판했다.
그는 장 대표와 송 원내대표를 언급하며 “TK 시도민들 잘살게 해주겠다는데, 정작 이 지역 국회의원들은 왜 반대하느냐”며 “도대체 이해할 수 없다”고 꼬집었다.
그는 이어 국회부의장인 주호영 국민의힘(대구 수성갑) 의원을 향해 “주 의원이 ‘TK 통합 특별법을 2월 임시국회 내 처리하겠다는 방침을 민주당 당론으로 확정해달라’는 황당한 발언을 했는데, 해괴한 논리”라며 “TK 통합 특별법을 이번 임시회 내 처리하겠단 방침을 국민의힘 당론으로 확정해달라는 말씀으로 주 의원에게 돌려드린다”고 말했다.
앞서 주 부의장은 전날 페이스북에 “정 대표의 대구 방문이 보여주기식 행보로 끝나서는 안 된다”며 “대구에 발을 딛기 전 통합특별법 통과를 당론으로 확정하고 시도민에게 확실한 청사진을 제시해야 한다”고 요구한 바 있다.
정 대표는 이와 함께 대전·충남 통합 특별법에 대해서도 “김태흠 충남지사와 이장우 대전시장 본인들이 먼저 하자고 주장한 것 아닌가”라며 “국민의힘은 청개구리 정당인가”라고 날을 세웠다.
끝으로 그는 “대구·경북 시민·도민들께 말씀드린다. 여러분이 뽑은 국민의힘 소속 의원들이 대구·경북 통합에 반대한다. 여러분이 이들에게 정문일침을 주기를 바란다”며 “이번 통합이 무산된다면 그것은 100% 국민의힘 책임이라는 것을 다시 한번 말씀드린다”고 했다.
대구 민경석 기자
