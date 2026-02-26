불씨 살아난 TK 통합… 대구 ‘전원 찬성’ 경북 ‘투표 끝 찬성’

국민의힘 지역의원 통합 재추진

이미지 확대 국민의힘 주호영 의원이 26일 국회에서 국민의힘 대구·경북 의원들과 대구·경북 통합 특별법안 논의를 한 뒤 이동하고 있다. 뒤는 국민의힘 대구시당위원장인 이인선 의원. 2026.2.26.

국민의힘 대구·경북(TK) 의원 25명이 국회 법제사법위원회에서 ‘야당과 지역의 반대’를 이유로 처리가 보류됐던 행정통합 특별법에 대해 26일 ‘찬성’ 입장을 밝혔다. 이어 TK통합법을 2월 임시국회에서 처리해 달라고 지도부에 요청하면서 통합의 불씨가 되살아날지 주목된다.국민의힘 소속 대구 12명, 경북 13명 의원은 이날 국회에서 각각 만나 통합법 추진 찬반 입장을 논의했다. 책임론이 불거진 송언석 원내대표는 ‘전원 비밀 투표’를 실시하겠다며 ﻿원내수석부대표실에 기표소도 설치했다. 여기에 대구 의원들은 투표 없이 전원 찬성으로, 경북 의원들은 투표 끝에 찬성으로 ﻿입장을 정리했다.대구는 통합법 발의 때부터 전원이 찬성했고, 경북은 지역마다 의견이 갈린다. 이날도 경북 북부권 의원 5명은 강하게 반대한 것으로 알려졌다. 이들은 흡수 통합과 대구 쏠림 현상을 우려하고 있다. 김형동(경북 안동·예천) 의원은 별도 기자회견을 열고 “통합은 속전속결로 결론지을 사안이 아니다”라며 “전면적인 재검토와 충분한 공론화 과정을 강력히 요구한다”고 밝혔다.찬성 입장 결정 후 추경호(대구 달성) 의원은 페이스북에 “민주당은 법사위 보류 결정을 철회하고, 즉각 특별법 처리를 위한 논의를 재개해야 한다”며 “광주·전남은 되고 대구·경북은 안 된다는 노골적 영호남 갈라치기는 대한민국 국민 누구도 납득할 수 없다”고 강조했다.법안 처리를 위해선 원내지도부가 민주당과 다시 협상에 나서야 한다. 당장 다음달 3일 끝나는 2월 임시국회에서 통합법을 처리하기 위해선 민주당 소속 추미애 위원장이 법사위를 추가로 열어야 한다. 본회의 추가 상정도 합의해야 한다.민주당은 일단 최대한 협조하겠다는 원론적 입장을 밝혔다. 민주당 원내 관계자는 서울신문과의 통화에서 “법사위만 무사히 통과한다면 회기 내 처리는 문제없을 것”이라고 말했다.손지은·김서호 기자