어제는 법왜곡죄, 오늘은 재판소원법

여당 ‘사법개혁 3법’ 드라이브

2026-02-27 1면

위헌 논란에 국회 본회의 상정 직전 수정한 법왜곡죄법(형법 개정안)이 26일 더불어민주당 주도로 최종 문턱을 넘었다. 민주당은 ‘사법개혁 3법’ 중 남은 재판소원법(헌법재판소법 개정안)과 대법관 증원법(법원조직법 개정안)도 차례로 처리할 계획이다. ‘이재명 대통령 방탄을 위한 법’이라며 강하게 반발한 국민의힘은 필리버스터(무제한 토론)를 이어 간다.본회의에서 형법 개정안은 재석 170명 중 찬성 163명, 반대 3명, 기권 4명으로 가결됐다. 법왜곡죄는 판검사 등이 타인에게 위법·부당하게 이익을 주거나 권익을 해할 목적으로 재판·수사 중인 사건에 관해 법을 왜곡하면 10년 이하의 징역과 10년 이하의 자격정지에 처하도록 하는 내용이 핵심이다.﻿당초 민주당은 지난 22일 열린 의원총회에서 국회 법제사법위원회를 통과한 원안을 본회의에 상정하기로 했다. 그러나 조국혁신당 등 범여권 정당과 진보 진영에서도 위헌 우려 목소리가 제기되면서 전날 본회의 직전 의원총회에서 수정안을 당론으로 채택했다.수정안엔 법왜곡죄를 적용받는 판사의 범위를 ‘형사사건의 재판에 관여하는 법관’으로 한정했다. 법왜곡 행위도 ‘법령 해석의 합리적 범위 내에서 이뤄진 재량적 판단은 이에 해당하지 않는다’는 예외 규정과 함께 추상적이라고 지적됐던 ‘논리나 경험칙’ 표현은 삭제했다.이를 두고 법사위 여당 간사인 김용민 의원은 SBS 라디오에서 “상임위에서 의견 제시를 할 기회가 박탈된 상태에서 기습적으로 처리됐다”며 “(표결 전에) 다시 수정해야 한다”고 했다.그러나 김현정 원내대변인은 의원총회 후 “재수정하자는 의견이 있었지만 당론으로 하기로 했다”고 밝혔다. 의총에선 재판소원법에 대한 우려 목소리도 나왔지만 당론으로 결정된 만큼 수정 없이 진행하기로 했다.아울러 국가기밀과 첨단기술 등을 ‘적국’뿐 아니라 ‘외국’ 등으로 유출하는 행위까지 처벌 범위로 확대하는 간첩법도 법 제정 73년 만에 개정됐다. ‘외국 또는 이에 준하는 단체를 위해 외국 등의 지령, 사주하에 국가기밀을 탐지·수집·누설·전달 중개하거나 이를 방조한 자’를 처벌 대상에 신설했다. 국가뿐 아니라 ‘이에 준하는 단체’라고 명시해 외국기업으로 기술을 유출하는 산업스파이에도 간첩죄가 적용될 수 있다.형법 개정안 처리 후 대법원이 ‘4심제’라며 강하게 반대한 재판소원법이 상정됐다. 이 법안은 법원의 확정 판결을 헌법재판소가 심판할 수 있도록 한 것으로 ‘대법원 힘 빼기’에 초점을 맞췄다는 평가가 나온다.민주당은 27일과 28일 각각 재판소원법과 대법관 증원법을 차례로 처리해 사법개혁 3법을 2월 임시국회 내 마무리하겠다는 방침이다.국민의힘은 민주당이 주도하는 사법개혁 3법이 국회 본회의에 차례로 상정되자 “이 대통령 방탄으로 독재를 완성하겠다는 것”이라며 강하게 비판했다.이준호 기자