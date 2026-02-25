정치 영주서 공군 전투기 추락…조종사 비상탈출 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/02/25/20260225500322 URL 복사 댓글 0 이주원 기자 수정 2026-02-25 20:26 입력 2026-02-25 20:26 이미지 확대 공군은 25일 오후 7시31분쯤 충주기지 소속 F-16C(단좌) 전투기가 야간 비행훈련 중 경북 영주시 인근 산악지역에 추락했다고 밝혔다. 조종사 1명은 비상탈출해 무사하고 현재까지 민간 피해는 없는 것으로 파악됐다.공군은 참모차장을 본부장으로 비행사고 대책본부를 구성해 정확한 사고 경위를 조사 중이라고 전했다.이주원 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지