더불어민주당에 정치개혁 요구안 전달하는 개혁진보 4당

한병도 더불어민주당 원내대표가 25일 국회에서 열린 민주당-개혁진보4당 정치개혁 간담회에서 정치개혁 관련 요구안을 전달받고 있다. 왼쪽부터 용혜인 기본소득당 대표, 윤종오 진보당 원내대표, 한 원내대표, 서왕진 조국혁신당 원내대표, 한창민 사회민주당 대표. 2026.2.25 안주영 전문기자

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지