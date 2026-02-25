국민의힘, 6·3지선 ‘영입카드’…회계사·원전엔지니어 발탁

회계사 손정화, 원전엔지니어 정진우
장동혁, 빨간 점퍼·시크릿 박스 전달
“싸울 수 있는 혁신 주역으로 키울 것”
국민의힘이 25일 6·3 지방선거를 앞두고 손정화 삼일PWC 회계법인 파트너와 원전엔지니어인 정진우 현대엔지니어링 에너지영업팀 매니저를 첫 지역발전 인재로 영입했다. 장동혁 대표는 “당당하게 정권과 맞서 싸울 수 있는 강한 투사, 혁신 주역으로 키우겠다”고 했다.
조정훈 당 인재영입위원장은 이날 국회에서 열린 ‘지역발전 인재 영입 환영식’에서 손 회계사와 정 매니저를 각각 지방선거 인재로 영입한다고 밝혔다.
조 위원장은 손 회계사를 “회계법인에서 20년 동안 공인회계사로 재무 리스크, ESG(환경·사회·지배구조) 업무를 했다. 지방재정 투자 심의 경험을 통해 세금이 현장에서 어떻게 집행되는지, 어디서 비효율이 생기고 어떤 구조에서 왜곡되는지 직접 확인해 오신 분”이라고 소개했다. 정 매니저를 두고는 “대한민국의 원전 엔지니어로 원전을 정치 구호로 다루지 않고 전력산업 생태계 현장에서 대한민국 원전 산업을 위해 직접 헌신해 오신 분”이라고 했다.
장 대표는 “국민께서 우리 당에 선뜻 마음을 주고 계시지 않은 것은 엄연한 현실이다. 우리가 부족했기 때문”이라며 “국민의 삶을 위기에서 구해내고 대한민국의 새로운 내일을 열어갈 책임을 새로운 식구가 되신 두 분과 당이 함께 짊어져야 한다”고 했다.
그러면서 “민생과 현장을 잘 알고 대안을 내놓을 수 있는 유능한 인재, 국민 편에 서서 당당하게 정권과 맞서 싸울 수 있는 강한 투사들, 바로 두 분을 우리 당의 혁신 주역으로 키워가겠다”고 덧붙였다.
장 대표는 손 회계사와 정 매니저에게 각각 당을 상징하는 빨간색 점퍼를 입혀주고 시크릿 박스도 전달했다. 여기에는 ‘국민 목소리 경청’을 의미하는 노트와 펜, ‘당원 목소리’를 담은 당헌·당규집 등이 담겼다.
소감 발표에서 손 회계사는 “우리는 지금 투명한 거버넌스와 책임성, 효율적인 시스템이 필요하다”며 “회계법인에서 20년 근무하며 현장 투명성을 위해 치열하게 싸워왔다. 우리가 내일을 기대할 수 있도록 하루 먼저 일하겠다”고 했다. 정 매니저는 “민주당은 원전 생태계에 혼란을 가져왔다. 저는 현장에서 직접 지켜봤다”며 “에너지 정책은 이념이 아니라 과학과 산업, 국민을 중심에 둬야 한다. 미래 세대를 지키는 책임 정치를 실천하겠다”고 했다.
곽진웅 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지