국민의힘 지역발전 인재 영입 환영식

안주영 기자 수정 2026-02-25 11:15 입력 2026-02-25 11:15 이미지 확대 국민의힘 장동혁 대표가 25일 국회에서 열린 지역발전 인재 영입 환영식에서 손정화 삼일 PWC 회계법인 파트너와 정진우 현대엔지니어링 에너지영업팀 매니저영입을 환영하며 기념 촬영을 하고 있다. 2026.2.25.2026.2.25 안주영 전문기자 장동혁 국민의힘 대표가 25일 국회에서 열린 지역발전 인재 영입 환영식에서 손정화 삼일PwC 회계법인 파트너와 정진우 현대엔지니어링 에너지영업팀 매니저 영입을 환영하며 기념 촬영을 하고 있다. 안주영 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지