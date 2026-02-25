정치 민주당 ‘코스피 6000’ 돌파를 축하 박수 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/02/25/20260225500062 URL 복사 댓글 0 안주영 기자 수정 2026-02-25 10:19 입력 2026-02-25 10:19 이미지 확대 정청래 더불어민주당 대표와 최고위원들이 25일 국회에서 열린 최고위원회의에서 ‘코스피 6000’ 돌파를 축하하며 박수를 치고 있다. 2025.02.25 안주영 전문기자 정청래 더불어민주당 대표와 최고위원들이 25일 국회에서 열린 최고위원회의에서 ‘코스피 6000’ 돌파를 축하하며 박수를 치고 있다. 안주영 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지