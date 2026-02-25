민주당 ‘코스피 6000’ 돌파를 축하 박수

이미지 확대 정청래 더불어민주당 대표와 최고위원들이 25일 국회에서 열린 최고위원회의에서 ‘코스피 6000’ 돌파를 축하하며 박수를 치고 있다. 2025.02.25 안주영 전문기자

