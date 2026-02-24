“조속히 처리” “마구 서둘러선 안 돼” 대미투자법 입법 속도 전문가 이견

특위 입법공청회

2026-02-25 6면

“기업 불확실성이나 리스크 해소 차원에서 조속한 국회 통과를 해야 한다.”(허정 서강대 경제학과 교수)“대미 투자를 마구 서두르는 게 합당한 것인지 한 번 더 생각해봐야 한다.”(김양희 대구대 경제금융통상학과 교수)미국 연방대법원의 상호관세 위법 판결 이후 처음 열린 24일 국회 대미투자특별위원회(특위) 입법공청회에서 전문가들은 대미투자특별법(특별법) 입법 속도를 두고 의견이 엇갈렸다. 더불어민주당의 쟁점 법안 처리 강행을 두고 국민의힘이 특위 진행 상황과 연계해 ‘보이콧’ 방침을 밝히며 여야는 충돌했다.전문가들은 특별법 입법 시점을 두고 각기 다른 의견을 제시했다. 허 교수는 “최근 미국의 상호관세 위헌 판결 후 관세 부분이 굉장히 급박해졌다. 정부가 협상 레버리지를 확보하기 위해서라도 특별법 통과가 필요하다”고 했다. 반면 김 교수는 “미국 유권자 64%가 관세를 반대하는 상황에서 적어도 중간선거까지는 함부로 관세를 올리지 못할 것”이라고 했다.한미전략투자공사 설립 여부를 두고도 의견이 달랐다. 정인교 인하대 국제통상학과 교수는 “가칭 대미투자전략센터 조직을 만들어 50명 내외의 산업 및 투자 전문가 등을 영입하면 된다”고 했고, 서은종 BNP파리바 대표는 “전문화된 기관이 정부, 금융당국, 기업 등과 정책 조율을 하며 투자해야 한다”고 했다.여야는 특위 활동 기한인 다음 달 9일까지 특별법 처리에 공감대를 모았지만 이날 전체회의는 소위 구성 안건과 특별법안은 상정하지 못한 채 파행했다. 특위 소속 국민의힘 의원들은 민주당의 사법개혁안 등 일방 처리를 문제 삼으며 상임위 보이콧 방침을 내세웠고, 민주당 의원들은 “정치적 현안과 특별법 논의를 분리해야 한다”고 반발했다.한미 간 안보 분야 협의도 특별법 처리 지연 등으로 멈춘 것 아니냐는 우려도 일각에서 제기된다. 미국은 이달 중 안보 분야 협상단을 한국에 보내기로 했지만 구체적인 일정이 잡히지 않고 있다. 외교부 고위 당국자는 기자들과 만나 “이란 문제, 미중 정상회담 등 복잡한 일들로 진도가 나가지 않고 있다”며 “(협의가) 보류된 것은 아니고 스케줄링 이슈”라고 했다.곽진웅·이주원 기자