대전·충남 통합 물 건너가나…李대통령 “공감 없이 일방적으로 강행할 수 없어”

국회 법사위, 충남대전통합법 보류
이재명 대통령은 24일 “천년의 역사를 가진 광역 행정구역 통합을 충분한 공감 없이 일방적으로 강행할 수는 없다”고 밝혔다.
이 대통령은 이날 엑스에 “충남·대전은 야당과 충남시도의회가 통합을 반대한다”며 이처럼 밝혔다.
이 대통령은 충남·대전 행정통합 특별법 입법에 더불어민주당이 적극적으로 나서지 않아 청와대가 불만을 가지고 있다는 내용의 언론 보도를 공유하며 “야당과 시도의회의 반대를 무릅쓰고 무리하지 말라는 것이 정부의 입장이었다”고 반박했다.
이 대통령은 “100%는 아니더라도 최소한 해당 지역이 대체적으로 공감하고 정치권도 대체로 동의해야 통합할 수 있다”며 “오해가 없기를 바란다”고 밝혔다.
앞서 이날 국회 법제사법위원회에서는 민주당 주도로 전남광주통합특별법이 가결됐다. 함께 상정됐던 대구경북통합특별법, 충남대전통합특별법은 처리가 보류됐다. 국민의힘은 졸속 입법이라고 항의하며 표결에 참여하지 않았다.
김진아 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지