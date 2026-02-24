대전·충남 통합 물 건너가나…李대통령 “공감 없이 일방적으로 강행할 수 없어”

국회 법사위, 충남대전통합법 보류

이재명 대통령은 24일 “천년의 역사를 가진 광역 행정구역 통합을 충분한 공감 없이 일방적으로 강행할 수는 없다”고 밝혔다.이 대통령은 이날 엑스에 “충남·대전은 야당과 충남시도의회가 통합을 반대한다”며 이처럼 밝혔다.이 대통령은 충남·대전 행정통합 특별법 입법에 더불어민주당이 적극적으로 나서지 않아 청와대가 불만을 가지고 있다는 내용의 언론 보도를 공유하며 “야당과 시도의회의 반대를 무릅쓰고 무리하지 말라는 것이 정부의 입장이었다”고 반박했다.이 대통령은 “100%는 아니더라도 최소한 해당 지역이 대체적으로 공감하고 정치권도 대체로 동의해야 통합할 수 있다”며 “오해가 없기를 바란다”고 밝혔다.앞서 이날 국회 법제사법위원회에서는 민주당 주도로 전남광주통합특별법이 가결됐다. 함께 상정됐던 대구경북통합특별법, 충남대전통합특별법은 처리가 보류됐다. 국민의힘은 졸속 입법이라고 항의하며 표결에 참여하지 않았다.김진아 기자