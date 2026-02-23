국민의힘, 관악·강남 ‘중앙당 공천’…45세 미만 ‘심사’ 전액 면제

3월 5~11일 온라인 공천신청 접수

‘직접 공천 지역’ 추가 지정 가능성

청년 장벽 낮추기 위해 패스트트랙

청년 50% 국민공천배심원단 구성

장동혁 “당대표 이름 팔면 탈락해야”

이미지 확대 장동혁 국민의힘 대표와 이정현 공천관리위원장이 23일 오후 서울 영등포구 여의도 국민의힘 중앙당사에서 열린 ‘제9회 전국동시지방선거 중앙당 공천관리위원회 공천 혁신 서약식’을 마치고 악수하며 퇴장하고 있다. 뉴스1

이미지 확대 장동혁 국민의힘 대표와 이정현 공천관리위원장이 23일 오후 서울 영등포구 여의도 국민의힘 중앙당사에서 열린 ‘제9회 전국동시지방선거 중앙당 공천관리위원회 공천 혁신 서약식’에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 뉴스1

이미지 확대 이정현 국민의힘 공천관리위원장이 23일 오전 서울 영등포구 국민의힘 당사에서 열린 공천관리위원회 회의에서 발언하고 있다. 뉴스1

국민의힘 중앙공천관리위원회(공관위)가 23일 ‘인구 50만 이상’ 대도시 등 26곳을 중앙당 공천 관할 지역으로 선정했다. 청년들의 정치 진입 장벽을 낮추기 위해 광역·기초의원 공천 심사에 지원할 경우 심사료 ‘전액 면제’ 등 패스트트랙 제도를 도입하기로 했다.공관위는 이날 여의도 중앙당사에서 2차 회의를 가진 뒤 월 1~4일 공천 신청 일정을 공고하고, 5~11일 온라인으로 접수하기로 의결했다.당규상 확정 지역인 ‘인구 50만 이상’ 중앙당 공천 지역 26곳도 의결했다. 특례시 5곳(경기 수원·고양·용인·화성, 경남 창원)과 대도시 14곳(경기 성남·안양·부천·평택·안산·남양주·시흥·파주·김포, 충북 청주, 충남 천안, 전북 전주, 경북 포항, 경남 김해), 자치구 7곳(서울 강서·관악·강남·송파·강동, 대구 달서, 인천 부평) 등이다.공관위는 추후 시도당 요청 지역이 있거나 복합선거지역 및 상징성·파급력이 큰 지역 등 여러 상황을 고려해 추가 지정한다는 방침이다.공천 심사료는 광역단체장 800만원, 기초단체장 600만원, 광역의원 400만원, 기초의원 300만원으로 책정했다. 공관위는 청년패스트트랙 제도를 도입해 45세 미만 청년 정치 신인은 광역·기초의원 심사료를 면제하고, 광역·기초단체장 지원자의 심사료는 50% 감면하기로 했다. 청년의 경우 공직 후보자 기초 자격 평가(PPAT) 전형료 10만원도 면제다.국민의힘은 국민공천배심원단도 구성하기로 했다. 배심원단은 온라인으로 공모할 예정이며, 각 30인 이상 구성해 청년이 50% 이상 참여하게 하겠다고 했다. 20대 20%, 30대 30%, 40대 10% 비율의 배심원단 구성을 추진 중이다.공관위는 이날 공천위원 공동 혁신 서약식을 가졌다. 서약 내용에는 ‘계파와 힘이 아닌 기준과 검증에 따른 공천’, ‘금품, 청탁, 외압 등 공정성 훼손 행위 단호히 배격’, ‘필요할 경우 불출마 권고 및 과감한 교체 등 희생 있는 혁신 추진’ 등이 담겼다.장동혁 대표는 “이번 지방선거는 4년마다 한 번씩 돌아오는 선거가 아니라 대한민국의 미래를, 대한민국의 운명을 결정짓는 그런 선거”라며 “누구도 전국에서 당대표의 이름을 팔면서 표를 얻으려 하거나 공천을 받으려 하는 사람을 과감하게 공천에서 탈락시켜 달라. 돈으로 공천을 받으려 하는 사람들이 있다면 과감하게 공천에서 탈락시켜 달라”고 당부했다.그러면서 “여성과 청년 저희들이 배려하겠다고 약속했다. 여성과 청년들이 마음껏 능력을 펼칠 수 있는 그런 공천을 실시해 달라”고 덧붙였다.곽진웅 기자