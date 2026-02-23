서영교, 서울시장 도전 중단…“힘찬 동행 함께 하겠다”

출마 선언 한 달여만에 뜻 접어
“더 큰 소명 의식과 책임 선택”
서영교 더불어민주당 의원은 23일 “지금은 개인의 도전보다 반드시 서울을 교체해야 한다는 공동의 목표에 힘을 모을 때”라며 서울시장 출마 의사를 접었다.
서 의원은 국회에서 기자회견을 열고 “뜨거운 민심을 받들어 더 큰 소명 의식과 책임을 선택하고자 한다”며 “이번 서울시장 선거 출마를 위한 여정을 중단하고자 한다”고 말했다. 이어 “후보 자리를 내려놓고 서울시장 후보들과 승리를 위한 힘찬 동행을 함께 하겠다”고 했다.
서 의원은 “내란 척결과 사법개혁 그리고 민주주의 회복을 위해 입법부의 선봉에 서는 것, 그것이 지금 제가 반드시 가야 할 길이라고 판단했다”며 “이제 대한민국 국회의원으로서 1000만 서울시민과 함께, 5000만 국민을 위한 정치로 보답하겠다”고 덧붙였다.
앞서 서 의원은 지난달 15일 “집 걱정, 생활비 걱정 없는 ‘생활 안심 서울’을 만들겠다”며 서울시장 선거 출사표를 던졌다.
서 의원이 서울시장 도전을 중단하면서 민주당 현역 의원 중 출마를 선언한 인물은 박홍근·박주민·전현희·김영배 의원 등 4명이 됐다. 정원오 서울 성동구청장과 박용진 전 의원이 출마를 준비하고 있으며 김형남 전 군인권센터 사무국장도 도전장을 내밀었다.
