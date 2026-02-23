정청래, 장동혁에 “충남대전 행정통합 대화하자”…공식회담 제안

정청래 “시간·장소, 장 대표 하자는대로”

이미지 확대 정청래 더불어민주당 대표가 23일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언 하고 있다. 2026.2.23 안주영 전문기자

정청래 더불어민주당 대표는 23일 장동혁 국민의힘 대표에게 충남·대전 행정통합을 논의하기 위한 당 대표 회담을 제안했다. 국민의힘이 민주당 주도의 충남·대전 행정통합 특별법 처리에 반대하자 이를 대화로 풀어보겠다는 의도로 보인다.정 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “장동혁 대표께 행정통합의 실질적 진전을 위한 양당 대표 공식 회담을 제안한다”고 밝혔다.그는 “행정통합 특별법은 여야 합의가 중요하다. 행정통합은 대한민국 미래 구조를 설계하는 중대한 과제”라며 “특히 국민의힘의 몽니로 표류할 우려가 있는 대전·충남, 충남·대전 통합은 선거 유불리를 따져 반대할 일이 아니다”고 지적했다.이어 “이 통합은 국민의힘이 먼저 하자고 주장했고 여러 행정절차를 이미 진행한 사안”이라며 “이제는 원칙과 일정, 절차를 명확히 해서 국가의 백년대계인 행정체제 개편을 마무리해야 한다”고 강조했다.정 대표는 “대한민국 균형 발전을 위해 우리 둘이 먼저 머리를 맞대고 진지하게 대화하자”며 “회담 시간과 장소는 장 대표께서 하자는대로 하겠다”고 제안했다.민주당은 전날 정책 의원총회에서 정부가 이번 주 재입법을 예고할 공소청·중대범죄수사청(중수청)법을 당론 채택하기로 했다. 이와 관련해 정 대표는 “우리 당의 후속 절차로 어떻게 하면 중수청과 공소청을 제대로 만들 수 있을지 공들여 공청회 등을 통해 각계각층의 의견을 수렴하겠다”고 말했다.그러면서 “수사·기소 분리 대원칙 아래 보완수사권을 주지 않고 보완수사요구권만 주는 방향으로 형사소송법 개정을 공소청법·중수청법과 시차를 두고 따로 처리할 방침”이라며 “수사는 경찰이 하고 기소는 검찰이 하는 완전 분리 검찰 개혁을 완수할 것”이라고 강조했다.이준호·김서호 기자