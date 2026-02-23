국민의힘, 정권비리 3대 특검 추진·사법장악 3대 악법 저지 천막농성

이미지 확대 송언석 국민의힘 원내대표를 비롯한 의원들이 23일 국회 본청 계단 앞에서 정권비리 3대특검 추진 및 사법장악 3대악법 저지를 위한 국회 천막농성을 하고 있다. 2026.2.23 안주영 전문기자

