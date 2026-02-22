동력 떨어진 ‘장동혁 사퇴론’… 국힘, 지선 ‘각자도생’ 나서나

張 옹호 목소리 커지는 국민의힘

이미지 확대 주말에도 비공개 최고위 장동혁 대표를 비롯한 국민의힘 지도부가 22일 국회에서 열린 비공개 최고위원회의에 참석하기 위해 이동하고 있다. 왼쪽부터 양향자·조광한 최고위원, 장 대표, 김민수 최고위원.

홍윤기 기자

2026-02-23 5면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

장동혁 국민의힘 대표가 ‘절윤(윤석열과의 절연)’을 선언할 것이란 기대가 틀어지면서 당내 위기감은 최고조에 이르고 있다. 다만 당내 일각의 사퇴 요구에도 불구하고 장 대표를 옹호하는 목소리 역시 만만찮아 지방선거 전 ‘장동혁 체제’가 바뀌긴 어려울 전망이다. 접전 지역 광역단체장들은 각자도생에 나선 모습이다.제명 상태인 김종혁 전 최고위원 등 친한(친한동훈)계 전직 당협위원장 5명과 현직 당협위원장 20명 등은 지난 21일 “장 대표가 진정으로 지방선거의 승리를 바란다면, 지금 당장 자신의 모순을 직시해야 한다”며 “더 이상 당을 민심 이반의 늪으로 밀어 넣지 말고, 사퇴하라”라고 요구했다.반면 ‘당권파’로 불리는 홍형선 경기 화성갑, 이상규 서울 강북을 위원장 등 현직 당협위원장 71명은 “장 대표의 정당성을 흔드는 모든 행위를 즉각 중단하라”라며 “당협위원장직을 버렸거나 제명으로 자격이 없는 사람은 당원들을 모욕하지 말고 즉시 당을 떠나라”고 했다. 이들은 “장 대표는 115만 당원의 지지와 신임을 받고 있는 합법적이고 정당한 지도자”라고 했다.지난 20일 장 대표가 “절윤 요구와 절연할 것” 등의 입장을 낸 데 대해선 당내 지지 목소리를 찾아보기 어려운 상황이다. 그럼에도 장 대표에 대한 사퇴 요구가 확산되는 모습도 아니다.국민의힘 핵심관계자는 22일 서울신문과의 통화에서 “어떻게 수습하느냐가 더 중요하다”며 “수습 방안을 고심 중”이라고 전했다. 또다른 핵심관계자도 “이해가 안 가는 일이 벌어졌지만 사퇴 요구만이 답이 아니다”라고 말했다. 당권파로 분류되는 한 의원은 “한동훈·배현진 징계처럼 소모적인 일에 사퇴와 재신임을 요구해온 게 문제”라고 말했다.장 대표의 정적들을 호되게 비판하며 사실상 힘을 실어온 홍준표 전 대구시장도 지난 21일 페이스북에 “동의 하기 어렵다”며 “1심 판결이 난 이상 대국민 사과를 하고 당을 새롭게 만들어야 하는데 계엄정당,내란정당의 수렁에서 벗어나지 못하면 그당은 미래가 없다”고 비판했다. 또 “강성 지지 기반만을 의식해 대표자리만 지킬려는 옹색함으로 그 정당을 꾸려 나가기는 어려울 것”이라고 덧붙였다.앞서 장 대표의 사퇴를 요구했던 오세훈 서울시장은 이날 서울 마포구에서 열린 북콘서트에서 기자들과 만나 “윤 전 대통령에 대한 사법 판단과 관련해 국민의힘 지도부의 의견이 많은 국민의 보편적 생각과 매우 괴리돼 있다”고 지적했다. 이어 “의원총회에서 (장 대표의 입장이) 추인되지 않는다면 공식적인 입장이라고 말하기엔 문제점이 있다”고 말했다. 23일로 예정된 국민의힘 의원총회에서 이를 논의해 바로잡아야 한다는 취지다.하지만 23일 의원총회는 ‘법왜곡죄’와 ‘재판소원제’ 입법 강행에 대한 논의가 주를 이룰 것으로 보여 지도부에 대한 비토론이 얼마나 나올진 미지수다. 한 다선 의원은 통화에서 “장동혁 입장문은 나도 동의할 수 없고, 부적절하다. 그러나 우리가 지금 이재명 정부와 싸워야 하는 시간에 당대표와 싸우고 당대표를 끌어내릴 수는 없는 것”이라고 말했다.한편 ‘이정현 공천관리위원회’의 김보람 위원이 이재명 대선 캠프에서 활동했던 사실이 알려져 논란이 일었다. 공관위는 “서울시당 청년본부장 경험과 지방선거 룰 마련 과정에 참여한 이력이 있으며, 진즉 탈당한 상태라는 점도 확인했었다”며 “우리 정치권에는 신념과 소신에 따라 당적을 옮겨 더 큰 역할을 해 온 사례들이 적지 않다”고 했다.손지은 기자